國中會考明天登場！330名考生篩檢陽性「申請備用試場應考」

▲國中教育會考明天起一連舉行兩天，圖為今天下午考生查看考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112年國中教育會考明（20日）起一連兩天舉行，今（19日）下午開放考生查看考場，由於今年會考回歸疫情前規定，不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，並開放家長陪考，但開放篩檢陽性考生，可申請到第二類備用試場應考，而根據教育部統計，截至今天下午5時為止，因篩檢陽性申請第二類備用試場應試考生共有330人，中重症則是0人。

國中教育會考明、後兩天在全國同步舉行，考生將分別在18個考區、231個考場應試，今年共有19.8萬餘人報名，不僅報名人數創新低，而且是連續兩年報名人數低於20萬人；根據教育部統計，報名人數最多的前3個考區，包括新北考區3萬739人、中投考區3萬495人、台北考區2萬2213人。

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隨著疫情趨緩，COVID-19從法定傳染病第五類改為第四類，今年國中會考回歸疫情前規定，不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，而快篩陽性考生可申請調整至備用試場應試，中重症考生也可申請至醫療院所或調整至備用試場應試，但都要提前申請。

而根據教育部統計，截至今天下午5時為止，篩檢陽性申請第二類備用試場應試考生共有330人，中重症則是0人；不過，根據教育部規定，由於今年教育會考不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，故今年教育會考沒有補行考試及補救措施。