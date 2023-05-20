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夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光　店家急喊：快丟掉

▲▼夜市撿到整捆裸鈔10萬元。（圖／翻攝自Facebook／屏東人屏東事）

▲原PO妹妹在夜市撿到鈔票。（圖／翻攝自Facebook／屏東人屏東事）

記者朱祖儀／綜合報導

在路上發現整捆鈔票，一定要小心！屏東一名女網友透露，最近和家人出門吃飯，結果在路上發現2捆千元大鈔，隨後拿到警局報案，才知道全都是假鈔，且近來有許多人都碰到類似狀況，「這是一個測人心的詐騙手法」，若是因為貪念私吞，可能要付出高額代價。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「屏東人屏東事」發文表示，19日和家人到屏東夜市吃飯，妹妹騎車經過屏東仁愛路與民族路交叉口附近，撿到一捆用很多橡皮筋綁住的千元鈔票，總共有10萬元。後來他們再次經過又撿到一捆10萬元的鈔票，當下覺得相當詭異。

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後來妹妹將2疊鈔票拿到警察局報警，員警才透露全都是假鈔，且近來有很多人都撿到警察局，「這是一個測人心的詐騙手法」，如果有人因為貪念，選擇不報案私吞，有心人士就會來報案，再賺取理賠金。

▲▼夜市撿到整捆裸鈔10萬元。（圖／翻攝自Facebook／屏東人屏東事）

▲鈔票都是假的。（圖／翻攝自Facebook／屏東人屏東事）

文章曝光後讓不少人看傻，表示「過份，幹嘛這樣子，人心會越來越無情，社會會變得沒有溫暖」、「這社會怎麼了」、「最好的辦法，就是當下請警察來處理，自己撿去派出所還是容易有問題」、「這世上還有什麼是真的」、「捆成這樣也很詭異」、「看到地上有錢先用手機錄影存證，保護自己」。

也有人遇過同樣的狀況，「我們也撿過，警察連看都不看就說假的，因為很多人撿過」、「我上次也有看到，想說奇怪，怎麼有人把錢丟在地上，還好我沒有撿」、「我也有看過，當時感覺怪怪的，就往旁邊角落踢去」、「我在中央市場有撿到過，旁邊擺攤老闆娘看到叫我丟掉、不要撿」、「我有遇過，附近店家叫我不要撿，說是一名遊民的惡作劇」。

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