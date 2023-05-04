男客激戰後丟一疊鈔票！白皙妹數完錢下秒翻臉...姊姊也被拖下水

▲黃男拿一疊玩具鈔援交 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名27歲黃姓男子利用交友軟體「Zalo」找援交妹，找到33歲黎姓女子，黃男開出5000元1小時性交易，雙方見面後上床嘿咻，黃男事後豪邁放下一疊鈔票，黎女發現竟然全部都是玩具鈔，氣得找姊姊到場並報警處理，警方訊後將黃男依詐欺罪嫌、社會秩序維護法送辦。由於黎女姊姊是媒介，另依妨害風化罪嫌送辦，黎女則依社會秩序維護法裁罰。

據悉，黃男職業為粗工，平時休息及下班時間都會利用交友軟體「Zalo」上網亂槍打鳥找異性聊天，上月找到住在永和的黎女，黃男利用花言巧語，讓黎女逐漸放下心防，兩人相談甚歡，黃男開出以5000元1小時代價希望與黎女援交，待業中的黎女缺錢花用，同意黃男性請求。

2人敲定上個月12日在永和區黎女租屋處嘿咻，當天黃男下班後直奔黎女住處，黃男一見到黎女身材曼妙、皮膚白皙，當下加碼希望延長時間，開出1萬元的條件。2人一陣開心完事後，黃男坐在沙發上抽起事後菸，豪邁放下一疊鈔票。

黎女算錢時，驚見竟然全部都是玩具鈔票，氣得先致電求助姊姊到場，再報案請警方到場討公道。警方在黃男身上查扣34000元玩具鈔，訊後將黃男依詐欺罪嫌、社會秩序維護法送辦，另因黃男堅稱黎女姊姊是媒介，依妨害風化罪嫌送辦，黎女則依社會秩序維護法裁罰。