竹縣單日雨量突破350毫米！轄內39件淹水通報　災害救助補助出爐

▲新竹縣消防統計，今日共收到39件淹水通報。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣因鋒面來襲今(19日)出現短延時強降雨，單日累積雨量突破350毫米，已達大豪雨等級，新竹縣政府消防局統計，轄內獲報39件淹水案件，目前大多已消退，多數淹水處水位陸續消退，社會處也提供災害救助補助，項目包含「住戶淹水救助」，符合條件者均可申請。

依據氣象局統計，5月19日累積單日降雨量前三名都是位於新豐鄉的觀測站，其中西濱N066K測站累積至354毫米，12小時內降雨達260毫米，包含新埔、竹北、湖口、寶山等鄉鎮亦陸續發生淹水狀況。

▲社會處公告災害補救申請辦法。

縣府表示，由於竹北市崇義里鄰近海邊，新竹縣政府工務處與第二河川局也出動2大型抽水機、1台中型抽水機前往排除，另有部分路段仍因受淹水影響，新竹縣政府也與各單位共同協助處理，務必盡速、盡力排除狀況，恢復正常生活。

國中會考即將在5月20、21日登場，新竹縣政府教育局也請各考場學校檢視「校內環境設施」及「考場鄰近道路」，也將隨時調整因應，務求會考圓滿完成。

此外，社會處也整理災害救助金補助方法，凡是設籍並實際居住新竹縣的縣民，遭受因不可抗力因素，致損害重大、影響生活，均可申請，其中包含「安遷救助」、「住戶淹水救助」、「重傷救助」等項目，若民眾住屋因淹水、自室內樓地板起算達50公分以上者，每戶最高補助2萬元，須檢附申請書、身分證、戶籍謄本、相關證明，向各鄉鎮市公所、縣府申請。