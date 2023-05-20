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女副市長超淫亂！一年開房「啪啪265次」　專挑小鮮肉部屬

奉行習近平「加油幹」？58歲女副市長涉賄落馬　一年開房265次專睡小鮮肉超淫亂

▲58歲女副市長涉賄落馬，一年開房265次專睡小鮮肉超淫亂。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

中國甘肅省慶陽市副市長吳麗華，日前因為被指控違法收受巨額賄賂，生活淫亂而落馬，但吳麗華的敗壞事蹟被曝光後，竟然引發中國網友熱烈討論，大家都非常關心她的「淫亂生活」，其中一個被指控的項目「一年開房265次」更是引發大眾關注。

據中國《網易》報導，吳麗華現年58歲，出生在一個貧窮的甘肅農村裡，她後天靠著努力念書，甚至在19歲就考上公務人員，成為慶陽地區教育處人事科擔任職員。之後吳麗華努力經營官場生活，從基層公務員一步步往上爬，55歲時成功升任慶陽市人民政府副市長。

不過就在今年4月，吳麗華被爆出嚴重違紀，她被指控收受巨額賄賂，甚至在以超過55歲的年紀，仍然有體力可以在一年內開房高達265次，開房費用多達38萬元人民幣（約新台幣166萬元）。而且案情顯示，她專挑小鮮肉和年輕帥哥，對於她看中的男部屬，幾乎無一倖免，還有老闆為了拿下開發案而討好她，特地準備小鮮肉給她「享用」。

網友也精算，如果吳麗華一年開房265次，換句話說，一年365天內，等於有正常上班的日子，吳麗華就會去開房。不少網友對於這位「五十路大媽」的體力，諷刺地直呼「甘拜下風」，還有網友笑說：「只有累壞的牛，沒有更壞的田！」由於先前中國國家主席習近平，曾經公開向大眾喊話「挽起袖子加油幹」，因此也有網友譏諷吳麗華真的是「加油幹」。

▼吳麗華在4月被控涉賄與生活淫亂而落馬。（翻自微博）

吳麗華在4月被控涉賄與生活淫亂而落馬。（翻自微博）


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