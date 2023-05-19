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傳地下道警示柵欄失效害駕駛險滅頂　新竹市府調監視器還原過程

▲▼硬闖淹水地下道駕駛險滅頂　新竹市府調監視器還原過程。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市府調閱監視器，還原三姓橋柵欄畫面。（圖／新竹市府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市今晨強降雨造成多處地下道嚴重積水，其中香山區元培街的三姓橋地下道淹水最為嚴重，一度深達3、4公尺，不只學生過不了橋上課，還傳出有轎車疑似因地下道警示柵欄警示系統失效誤闖地下道「險些滅頂」。市府調閱監視器畫面，並還原現場情況，還系統一個清白。

市府表示，今日清晨4時45分獲報有車輛受困三姓橋後，立即派遣分隊到達現場協助救災事宜。經工務處、消防局、警察局等相關單位調閱資訊後發現，當時情況為地下道警示系統正常運作，且柵欄有確實放下，而該輛車無視號誌警告，被柵欄擋住先停下後，再違規行駛至對向車道，並執意進入地下道，才因此導致受困。

消防局同仁還原經過指出，受困者被救援的當下曾表示「駛入地下道前確實有聽到警示聲及看見柵欄放下，惟認為水位不深由柵欄旁強行通過導致受困」。

市府在釐清責任歸屬後表示，當下三姓橋地下道並無柵欄警示系統故障，導致害民眾受困之情形，至於後續，市府皆會依法辦理。

▲▼硬闖淹水地下道駕駛險滅頂　新竹市府調監視器還原過程。（圖／新竹市府提供）

▲▼市府證實，當時地下道警示系統正常運作，且柵欄有確實放下，該輛車無視號誌警告，被柵欄擋住先停下後，再違規行駛至對向車道，執意進入地下道，因此受困。

▲▼硬闖淹水地下道駕駛險滅頂　新竹市府調監視器還原過程。（圖／新竹市府提供）

▲▼硬闖淹水地下道駕駛險滅頂　新竹市府調監視器還原過程。（圖／新竹市府提供）

▲▼硬闖淹水地下道駕駛險滅頂　新竹市府調監視器還原過程。（圖／新竹市府提供）

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