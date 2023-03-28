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四月起石門水庫採人工收費　未來朝綠色觀光發展

▲▼石門水庫,桃園市,觀光旅遊局。（圖／桃園市觀光旅遊局）

▲桃園石門水庫將採人工收費，市府觀光旅遊局與經濟部水利署北區水資源局於3月17日雙方局長視察十一份觀光文化園區、石門水庫坪林收費站並於環翠樓交換意見。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

疫情解封，觀光人潮爆增，造成石門水庫壅塞
市府各單位已積極協調園區內外交通動線
近期疫情趨緩致國內旅遊需求大幅增加，今年元旦及農曆春節造成石門水庫出園壅塞引發民怨，市府積極協調相關局處做好因應措施，提出交通改善方案，以提升車流紓解效率改善離場尖峰時段壅塞現象。

石門水庫四月份回復人工收費，市府積極爭取市民權益
園區出入管制業務北水局於今年4月1日起先行以人工收費方式接手管理，市府也積極協調收費方式維持既有相關規定，有關水庫周邊七鄉鎮居民入園免費方式，以車內人員於管制口出示身分證明文件方式辦理。考量石門水庫為桃園重要觀光據點，雖未來水庫受南苑工程影響，導致原先規畫內容無法因應新變化，但未來市府與北水局仍會緊密合作，推動石門水庫觀光。

▲▼石門水庫,桃園市,觀光旅遊局。（圖／桃園市觀光旅遊局）

市府觀光旅遊局與經濟部水利署北區水資源局於3月17日雙方局長視察十一份觀光文化園區、石門水庫坪林收費站並於環翠樓交換意見，會中觀光旅遊局周局長對於觀光提出許多想法，包含改善園區內動線配置，以解決假日尖峰交通壅塞問題；建議評估水上交通或水上觀光方案，爭取與北水局共同合作提升水上觀光服務品質；未來在解決當前問題的前提下，仍正面看待雙方共同推動園區智慧人本、綠色觀光等共同目標。

石門水庫短期雖然有重大工程要進行，市府觀旅局也並未因此停止投注心力，除與體育局合作導入運動觀光，持續規劃打造石門周邊低碳生活圈，未來預計導入各式戶外活動、鐵人三項賽事外，另外針對親子族群也將安排一系列的健康活動，透過運動鏈結在地觀光產業讓石門水庫觀光能與永續多元發展。

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