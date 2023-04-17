夜奔石門水庫…搬走「肖楠」市值22萬貴重木！賊當場遭眼尖警查獲

記者蔡文淵／桃園報導

警政署保安警察第七總隊第二大隊員警13日執行巡邏勤務，於晚間7時許發現1輛自小貨車停放在石門水庫東湖碼頭邊相當可疑，警方前往查看發現該車貨斗放置1根溼漉漉的木頭，應剛從水庫竊取上車，警方另在貨車後方碼頭水中發現1根木頭，李嫌不及竊取上車，即遭警方查獲，並通知本總隊第五大隊、林務局新竹林區管理處共同偵辦。

▲李嫌趁夜前往石門水庫竊走肖楠貴重木。（圖／記者蔡文淵翻攝）

初步了解，李嫌日前見石門水庫東湖碼頭旁樹林，有木頭滯流其中，即趁夜間遊客離去後，駕駛貨車以鐵夾、鋼纜及絞盤，將2根木頭拉至碼頭岸邊，再以貨車升降尾門竊取至車上，卻因夜間出沒在碼頭被保七警眼尖發現。經新竹林管處辨識，該2根木頭為臺灣肖楠貴重木，重約630公斤、價值新臺幣22萬元，並查扣自小貨車1輛、鐵夾及絞盤等犯罪工具，偵訊後全案依違反森林法、竊盜等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

保七總隊第五大隊呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾之地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。另臺灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為私有，民眾若有發現破壞山林之情資，可立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線」(0800-000-930)反映，共同保護臺灣珍貴的自然環境及資源。