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搶攻AI時代　Meta推「超級電腦」、加速器晶片應戰

▲▼臉書母公司Meta Platforms。（圖／路透）

▲臉書母公司Meta改善基礎建設因應AI時代。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

臉書母公司Meta 宣布展開重大計畫，重新改造新一代的基礎建設架構，專為 AI 所設計，涵蓋硬體與軟體堆疊的各個層面，奠基未來發展更劃時代的 AI 模型，更有效率地部署各項新技術，將 AI 驅動的技術突破，應用於未來元宇宙的發展。

隨著 Meta 在 AI 領域的突破性發展、更多尖端 AI 應用與體驗注入 Meta 旗下服務，並同時建構關於元宇宙的長期願景，在未來十年，Meta 的 AI 運算需求將大幅成長。

Meta 正開始打造新一代的 Meta 基礎設施架構，特別為 AI 設計，涵蓋硬體與軟體堆疊的各個層面，及串聯這些技術的客製化網絡，包含 Meta 第一個用於執行 AI 模型所客製化的晶片、全新的 AI 優化資料中心設計，以及配備 1 萬 6 千 個 GPU，且專為 AI 研發設計、目前進展至第二階段的超級電腦。這些為了轉型所做的努力，再加上其他醞釀中的計畫，將讓 Meta 有能力開發更龐大、更精密的 AI 模型，並以有效率的方式大規模地部署這些技術。

Meta表示，現在將以三大方式來精進基礎建設架構，首先為 MTIA，這是 Meta 第一個由內部開發的客製化加速器晶片系列，專門用於處理推理相關的工作。MTIA針對內部的工作內容特別設計，且其提供的運算效能及處理效率優於 CPU。藉由同時部署 MTIA 晶片與 GPU，Meta 將提高每項工作的績效、減少延遲，以提升處理效率。

其次，開發新一代資料中心，除了將支援現有產品外，更將協助未來新的 AI 硬體展開訓練及推理。這個新資料中心將為優化 AI 所設計，支援液體冷卻式 AI 硬體設備 (liquid-cooled AI hardware) 及高效 AI 網絡，將數千個 AI 晶片串聯在一起形成資料中心規模的 AI 訓練集 (AI training clusters)。無論其開發的時間與成本都將提升，還能與其他新的硬體設備相輔相成。

Research SuperCluster（RSC）AI 超級電腦，是全世界最快的 AI 超級電腦之一，可訓練新一代的大型 AI 模型以支援新的擴增實境（AR）工具、內容理解（Content Understanding）系統、即時翻譯技術等，配備 1 萬 6 千 個 GPU，全數皆可透過 3 層 Clos 網絡結構存取，為 2 千個訓練系統各自提供足夠的資源。從去年開始，RSC 已經開始參與各項研究計畫，例如 Meta 推動並在今年初公佈的大型語言模型 LLaMA（Large Language Model Meta AI）。

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