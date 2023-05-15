無經驗可！24家知名企業徵才　薪水上看50K

▲北市企業徵才活動。（圖／台北市政府勞動局提供）

記者黃聖庭／台北報導

台北市就業服務處邀集24家知名企業16-19日辦理徵才，共釋出1229個工作機會，月薪最高上看50K，歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、銀髮族、新住民及二度就業等民眾參加。勞動局局長高寶華表示，本週高達9成職缺無特別要求工作經驗，有意轉職又無相關經驗者可利用現場徵才活動把握機會。

就服處指出，本週徵才活動地點，5月16日在內湖站、北投站舉辦；17日在西門站；18日在信義站、艋舺站、南港東明青銀站及西門站舉辦；19日在北投站及西門站舉辦。活動時間皆為下午2時至4時。

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▲北市企業徵才。（資料來源：就服處）

本週徵才24家廠商有台灣東利多（丸亀製麵）、和德昌（麥當勞台北瑞光）、嘉裕（勺日咖啡廳）、新光三越百貨（台北信義分公司二、四館）、大地國際酒店、恩揚小吃店（悟饕池上飯包）、台灣國際汎肯（芝生食堂）、喜安健康長期照顧、台灣薩莉亞餐飲、星聚點文創、三商餐飲、三商家購（美廉社）、北國霖、新加坡商傲勝全球(OSIM)、金興發、五花馬國際行銷、米塔興業（大河屋日式燒肉丼／洋城義大利餐廳／日本橋浜町食事处／泰舍）、統一超商、日商倍樂生（巧連智）、臺北市私立餘慶居家長照機構、全家便利商店、鑫鼎王餐飲、財團法人老五老基金會及臺北市私立嘉陞居家長照機構。

▲北市企業徵才活動。（圖／台北市政府勞動局提供）

餐飲旅宿徵才活動共11家廠商，釋出589個工作機會，業者為了應對景氣回溫的消費人潮，紛紛提高薪資吸引求職者以補足人力，其中星聚點中餐熱炒廚師職缺高薪50K；台灣薩莉亞餐飲儲備幹部高薪47K；鑫鼎王餐飲店襄理／副主廚高薪45K，店主任高薪40K；恩揚小吃店儲備店長高薪45K；台灣東利多（九亀製麵）儲備幹部高薪43K；米塔集團儲備店長／主廚高薪40K起跳，內外場儲備幹部薪資上看40K，另有餐飲證照獎勵金1,000元；嘉裕（勺日咖啡廳）儲備主管職高薪40K起跳，內外場正職人員薪資亦上看40K；三商餐飲儲備店長高薪40K；大地國際酒店股限公司櫃檯／禮賓接待員，薪資最高可達40K，對餐飲旅宿業有興趣的朋友可把握良機。

百貨零售方面，本週6家廠商，共釋出357個工作機會。新光三越百貨（台北信義）釋出營業儲備幹部、顧客服務人員、企劃課員及財務課員等職缺，薪資皆上看39K；門市零售業者新加坡商傲勝全球(OSIM)釋出銷售人員，月薪30K起，加上獎金最高上看70K；三商家購、金興發、統一超商及全家便利商店等亦有計時職缺提供求職者彈性選擇。

此外，日商倍樂生（巧連智）釋出電話行銷人員及客服人員職缺，月薪30K起，加上團隊績效獎金，平均月薪可達65K，歡迎求職朋友勇於挑戰；私立餘慶居家長照機構、私立嘉陞居嘉長照機構、老五老基金會也參與本週活動，居服員月薪制含轉場津貼、AA碼加給與績效獎金可達42K，時薪制平均250元，歡迎熱心志於助人服務的民眾可主動至各就服站參加面試。