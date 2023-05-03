駕訓班爭取學費漲至「1.2萬~1.6萬」　再凍漲「不排除上街抗議」

▲汽車駕訓班爭取調整學費。（資料圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

汽車考照道路路考已實施6年，增加道路訓練讓駕訓班成本增加，學費卻凍漲17年，中華民國汽車駕訓教育學會向公路總局爭取駕訓學費調漲為1.2萬到1.6萬元，公路總局則建議先調漲下限，不過漲幅將縮小，該案仍待交通部審查，汽車駕訓教育學會則表示，若政府未調整駕訓學費，不排除下半年上街陳情抗議。

現行北市和高雄市等汽車駕訓班學費為9000元到13500元，其他縣市為8000到13500元，2016年汽車考照納入實際道路路考，駕訓班曾申請學費下限8000或9000元提高到1萬元，上限從13000或13500元有條件調高為16000元，不過該案最終未獲交通部同意，汽車駕訓班學費迄今已凍漲17年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於物料和人事、土地等成本不斷飆漲，中華民國汽車駕訓教育學會今年再向公路總局爭取駕訓學費調漲，其中下限爭取從8000或9000元提高到1.2萬，上限從13000或13500元有條件調高為1.6萬元。

據悉，公路總局4月已將該案再送交通部，為避免削價競爭，並維持一定訓練品質，初步方向規劃先調整駕訓學費下限，不過下限調幅將縮小，將不到1.2萬元，該案仍待交通部審查和檢視。

中華民國汽車駕訓教育學會理事長陳永親表示，當時政府推動汽車考照實際道路路考，超過9成以上駕訓班都反對，主要是上路駕訓風險高，成本也高，當時主管稱學費增加軟硬體成本可調整學費，他一家一家去說服，如今6到7年過去了，學費仍沒動，之前增加成本都還沒調，現在又要業者配合推機車道路駕訓，不少業者訴苦，認為又要被政府騙一次。

▲中華民國汽車駕訓教育學會理事長陳永親。（圖／記者李姿慧攝）

陳永親說，這是誠信問題，當時政府都講好可以調整學費，不能之後每年再來說要看時機，各行各業萬物齊漲，只有駕訓學費不能動，但業者土地、人事、原物料和保險等成本都逐年增加，希望政府這幾個月能讓駕訓費調整。

陳永親強調，若政府對調整學費沒有具體做法，不排除下半年將集結駕訓業者上街陳情抗議，未來推動機車實際道路駕訓，業者恐怕也難以配合。

交通部表示，當時民國108年公路總局曾提報駕訓班學費調整，處理結果為暫緩，目前已經請公路總局檢視當時案緩的情境是不是已改變，並考量現在社會環境，整體檢討後再提報，交通部目前已收到，仍待進一步討論。