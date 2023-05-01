陸北方首條「海沉管」隧道通車　6車道打造「大連灣」5分鐘生活圈

▲大連灣海底隧道共有雙向6車道。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸北方首條海沉管隧道「大連灣海底隧道和光明路延伸工程」今（1）日正式通車，成為大陸北方寒冷地區首條跨海沉管隧道，也是首條自主設計施工的柔性節段式管節沉管隧道。這條海底隧道和路面延伸段將連結大連灣南北兩岸「5分鐘便民生活圈」，可緩解大連中心城區交通、拓展城市發展空間及推動大連灣兩岸一體化建設。

▲大連灣海底隧道為大陸北方首條海沉管隧道。（圖／翻攝新華網）

《中新網》報導，在施工過程中，建設者創造了12小時安裝一節沉管、20個月安裝18節沉管等一系列世界跨海沉管隧道建設新紀錄，鞏固提升中國在沉管隧道施工領域的領先地位。

▲大連灣海底隧道和光明路延伸工程通車。（圖／翻攝中新網）

中交大連灣海底隧道有限公司副總工程師孫磊表示，項目團隊成功破解寒冷地區海工混凝土結構百年耐久性難題，實現大型船舶、水下電纜插座等核心裝備和技術的國產化，「首次將頂進節段式最終接頭、透水式接岸結構、碎石基床全漂浮整平等新結構、新技術應用於沈管隧道工程中，創下中國乃至世界沉管隧道施工史上的第一和之最。」

大連灣海底隧道及延伸段整體工程南起大連市人民路，向北以沉管隧道下穿大連灣海域，連接北岸城市主幹道，並延伸至201國道。主線全長約12.1公里，其中，大連灣海底隧道全長約5.1公里，光明路延伸工程全長約7公里。工程建設標準為城市快速道路，設計時速60公里，雙向6車道，使用年限為100年。