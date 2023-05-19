獨／柬埔寨蒙「豬仔摘器官」陰影　詐騙情形+當地房市現況曝

▲柬埔寨因疫情及詐騙陰影，房價一度暴跌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

柬埔寨金邊房地產投資過去曾掀熱潮，讓前環球小姐也想加入「跨國包租公」行列，卻意外慘遭黑心黃姓房仲騙走500多萬，士林地院一審依詐欺取財等罪，判處黃男有期徒刑1年6月。然而，柬埔寨房市挺過疫情摧殘及摘除豬仔器官詐騙陰影，房市是否重返熱度，《東森新媒體ETtoday》也獨家訪問長期於柬埔寨銷售房地產的房仲葉斯博親曝現況。

從事柬埔寨房地產銷售達近10年的葉斯博表示，柬埔寨政府2010年開放外國人可用護照購買柬埔寨房地產，並享有永久產權，從那時開始外資就注意到柬埔寨不動產，經幾年醞釀後，2014年開始中、港、台、印度等國家開發商，陸續進入柬埔寨房地產市場，2014年也被稱為柬埔寨房地產投資元年。

葉斯博說，2014年開始至2019年疫情爆發前是柬埔寨房地產的初升段，每年大概10-15%漲幅，2020至2023年初為疫情中，也是柬埔寨房價停滯期，今年疫情趨緩也開始銜接初升段，恢復上升趨勢。

至於，柬埔寨房地產是否受豬仔摘器官詐騙影響？他解釋，2022年陸續負面新聞，對柬房地產確實有短暫影響，但柬國原本就不是詐騙產業的主要基地，主要是因前幾年柬埔寨疫情控制得當，是首先開放邊境的國家，加上當地金融業興盛也相當自由，才會在疫情中吸引詐騙產業青睞，如今是疫情後時代，加上政府大力取締，這些產業大多移往其他國家地區了。

▲去年經常傳出台灣人被騙到柬埔寨從事詐騙，甚至有人遭摘器官。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

台灣人在柬埔寨買房規則有何不同，葉說，大致上跟台灣差不多，稍有不同之處為，「稅賦少一點、貸款利率比較高、貸款成數較低」。他指出，外國人貸款只要有工作證，當地有收入證明，基本上可以貸款，條件與本國人差不多，只不過柬埔寨貸款利率相當高，落在8至12％，因此基本上很少外國在當地貸款。

此外，柬埔寨政府規定，外國人可購買2樓以上集合住宅，並享有永久產權，針對非2樓以上產品，2019年開始放寬外國人可以用「信託代持」方式持有， 外國人投資的產品種類跟本地人幾乎無異。

葉思博最後也分享，目前台灣人購買柬埔寨房地產大多就是現金購買，很少用貸款槓桿；他說這狀況跟當初台灣房地產起飛前一樣，大家買房都用現金，目前投資柬埔寨的投資者，都等待柬埔寨降息階段，當貸款利息降低到一定階段，買房槓桿成本降低，柬埔寨的房地產將會如同台灣70年代有一波明顯漲幅。

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