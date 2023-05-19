夫妻吵架...他誆「幫改運」拐住處性侵　淫神棍下場慘了

▲台南蔡姓男子假藉可幫人改運，騙一名女子到住處性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南蔡姓男子應友人邀請，和一對夫妻阿雯、小琳(化名)吃飯，席間友人表示蔡男是乩身、可以幫小琳改運，蔡男事後將小琳誘騙到住處性侵得逞，而後阿雯上門來找小琳，蔡男犯行才曝光。台南地院審理後，依犯強制性交罪，將蔡判處4年徒刑。

判決指出，蔡男於前年11月7日10時許，經友人阿珠(化名)邀約，前往中西區餐飲店和一對夫妻阿雯、小琳吃飯。過程見兩人吵架，阿珠便跟阿雯表示蔡男是乩身，可以幫小琳改運，阿雯不疑有他，餐後讓小琳和阿珠、蔡男一同離去。

接著阿珠又跟小琳表示，既然阿雯心情不好，建議兩人暫時分開，要小琳在外面住3天再回家，蔡男立即在一旁熱心表示可以借住他家，3人一同前往蔡男租屋處後，阿珠隨即留下小琳離開。不料到了隔天下午，蔡男竟起色心，一把將小琳推到床上，強行性侵得逞。

阿雯因一直聯絡不到小琳，到蔡男家找人，發現蔡男竟住在小套房，房內也只有單人床一張，小琳衣服還被扯破，質問下蔡男表示自己喝醉酒、有和小琳發生關係，但辯稱兩人是合意。阿雯連忙帶小琳報警並驗傷，結果發現腿部有挫傷。

法官認為，蔡男犯行導致小琳身心受創，他不但欺侮弱勢，又沒錢支付賠償金，依犯強制性交罪，處4年徒刑。另阿珠因在案件偵查時避重就輕作偽證，浪費司法資源，審酌他已有悔意，依犯偽證罪，處6月徒刑，緩刑3年，全案還可上訴。