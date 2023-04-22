八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」：下半輩子毀了

記者施怡妏／綜合報導

台中市某KTV包廂21日凌晨發生恐怖暴力事件，從事傳播妹的29歲孫姓女子因為2萬元債務糾紛，遭26歲陳姓女子等人毆打、熱湯潑臉，導致她臉、頸部嚴重燒燙傷，經送醫治療後無生命危險、意識清楚，事發後，不少網友湧入孫女的IG留言關心，擔心她的傷勢，「被潑的當下看起來沒什麼，真正痛苦的是後面」。

▲孫女正面曝光。（圖／翻攝爆料公社）

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涉嫌動手的陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後被依重傷害罪移送。台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。

孫女被潑熱湯以後，又被陳女抓著不斷痛毆，受到慘無人道的對待，事後也緊急送醫治療。據院方表示，孫女尚未製作筆錄，但目前意識清楚，沒有生命危險，不過四肢、臉部都包滿紗布，正在普通病房接受治療，孫女情緒穩定，也能正常飲食，顯示出她堅強的意志力。

▲網友湧入孫女IG關心。（圖／翻攝自孫女IG）

消息曝光，許多網友湧入孫女的IG，關心她的傷勢，「拜託不要再說她沒事欸，被潑的當下看起來沒什麼，真正痛苦的是後面好嗎，不然你們都去被潑看看？」「早日康復，讓女生毀容真的夠可惡！況且那鍋湯還在滾的狀態」、「被滾湯傷到，恐怕是康復不了，嚴重灼傷」、「不管對錯如何，潑湯就不對了，男生更不該動手，女孩子的臉若真的毀容以後怎麼辦，希望能早日康復」。

網紅團體「含羞草日記」團長草爺（江治緯）看到新聞後表示，有醫美診所執行長願意免費為這名女子做燒燙傷後續處理，希望不留下任何傷疤及後遺症，他跟診所執行長討論後認為，雖事出必有因，但被潑湯很心疼，債務糾紛2萬元他們沒辦法解決，但修復的錢一定超過這債務，「不管怎樣，我們不評判債務與人格，我們只希望這女士別因這件事，失去女人對於美貌的自信，畢竟未來的路還是很長遠」。