UberEats2天賺1萬6！他PO文批同行外掛接單神器　判拘10天賠1萬

▲UberEats外送示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楊姓外送員因為聽聞另一位謝姓外送員在2天之內，跑單賺了1萬6000元，於是在臉書社團上平台貼文指「這單量就是搞熊的外」（指使用外掛程式搶單），結果被謝姓外送員告上法院，法院審理後，依毀謗罪判拘役10天，得易科罰金，民事部分，則需賠償1萬元。

判決指出，楊姓外送員是在2021年4月至9月間，於臉書社團「Ubereats全台討論區」內，張貼謝姓外送員的臉部大頭照，並附上他外送趟數統計與滿意度評分等資料，寫下「這單量就是搞熊的外...（指謝用外掛程式搶單）」，謝男發現貼文後，認為名譽受損，於是提告毀謗。

楊姓外送員則辯稱，他是聽商家和網友留言「高雄要兩天賺16000，有那麼多單嗎？不然他的總趟數是沒有問題啊」等語，所以才貼文針對謝的接單數是否正常進行討論，並沒有毀謗之意。

法院審理時，法官還函詢外送平台，結果發現謝姓外送員並沒有使用外掛程式搶單，因此依毀謗罪判處楊姓外送員拘役10天，得易科罰金。

此外，謝姓外送員還另提附帶民事賠償100萬元，法官審酌雙方的身分、地位、經濟能力等一切情狀，判處應賠償1萬元，全案可上訴。