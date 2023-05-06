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恐怖情人瞎扯她是董座小四「隆乳離婚又敗金」　挨告下場曝

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲高雄蔡男和林姓女子有感情糾紛，竟上臉書辱罵她是「整容又隆乳的離婚敗金女」。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄蔡姓男子自認感情被林姓女子欺騙，在臉書署名「表哥」，爆料林女當人小四、大搞婚外情，是「整容又隆乳的離婚敗金女！卻在FB上扮演清純未婚少女」，偏激言論讓林女看到，一怒告上法院。高雄簡易庭審理，認為蔡男貶損林女名譽，依犯散布文字誹謗罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。

判決指出，蔡男因和林女有感情糾紛，竟於去年3月9日下午4點多，在臉書公布林女姓名、住處、年齡，表示「應該問問她同時交往有多少男人要錢」、「她以前就是這麼欺騙對待我的」，又點名「四大會計師公司○○的前男友，被這女人私下證實與她交往」、「當了○○○保險經紀公司創辦人○姓男子的小四」，再辱罵林女是「私下抽菸、整容又隆乳的離婚敗金女！卻在FB上扮演清純未婚少女」、「她就是個出賣自己靈魂與肉體來要錢生活的女人！」

蔡姓男子罵得不過癮，過兩天又繼續更新臉書說「趕快先求愛，有最低滿足就好，也就不用太計較了。真的超容易的……因為我第3次見面就得分了！是你的動作太慢了，也許故意裝清純，欲拒還迎，來讓你花長時間為她賣命，但是她真正要的是錢」，最後還署名「表哥謹上」，自認也是受害者之一。

法官認為，蔡男不以理性解決感情糾紛，竟在臉書公開貼文，指謫林女涉及劈腿、出賣感情、婚外情等私事，已貶損林女名譽，審酌他犯後坦承犯行，依犯散布文字誹謗罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，全案還可上訴。

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