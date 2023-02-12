爆料帥哥名畫家性癖挨告　前女友拿日記佐證「都是真的」下場慘

▲林姓畫家認為前女友在社群媒體對他做不實指控，求償100萬元。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

林姓畫家長相帥氣，被粉絲譽為「水彩王子」，最擅長畫櫻花和夜景，為亞太區知名水彩畫家，除曾擔任大學講師外，近年也獲獎不斷，在藝術界頗負盛名，卻遭10年前的前女友在社群媒體上爆料兩人交往黑歷史。林男認為詹女指控不實，怒告求償100萬元。新竹地院審理，認為詹女所指皆無證據，且讓林名譽受損，依犯散布文字誹謗罪，處拘役55日，可易科罰金5萬5，民事需賠償12萬元，全案還可上訴。

判決指出，詹女也是畫家，2020年在IG動態向粉絲爆料，稱曾拒絕幫「前男友」寫論文，「前男友」遭拒後生氣哭哭啼啼、「前男友」要求在殘障廁所發生性關係、「前男友」威脅要在中正紀念堂捷運站跳軌等交往過程，並將這些動態設為精選文字動態訊息，供網友隨時點閱瀏覽。因美術圈多人都知道詹女和林男曾經交往，消息傳到林男耳中，認為被不實指控影射，憤而蒐證提告。

詹女挨告後，又於同年2月22日在臉書開直播對林男指名道姓，聲稱「我講的全部都是事實，還要再聽一次嗎？」，將之前爆料講得更仔細，再加碼談及林男當初懷疑她劈腿，將她軟禁在家2天精神折磨等語。

林男發現後氣炸，認為詹女的指控不實，且會讓人以為他有特殊性癖好、精神狀態不正常，影響他的社會評價，提告要求詹女刪除所有社群媒體上影射他的內容，再將道歉啟事置頂在臉書和IG上2年，並求償精神撫慰金100萬元。

法官審理認為，詹女雖拿出日記照片，堅持這是「發生在自已生命中的真實事件」，但日記形同她單方面陳述，無法作為證據，且詹女的指控涉於私德而與公共利益無關，已對林男名譽產生負面影響，刑事上依犯散布文字誹謗罪，處拘役55日，可易科罰金5萬5。另詹女被判刑後，判決書會公開在網路上，相同於置頂道歉啟事「回復名譽」的目的，因而不需由詹女另發文置頂，但需賠償林男12萬元精神撫慰金，全案還可上訴。