澳洲88歲善心醫生半輩子在非洲救人　遭蓋達綁架關7年獲釋

▲艾略特醫生遭蓋達組織關押7年，近日獲釋重回家鄉。（圖／翻攝自Facebook／Djibo soutient Dr. Ken Elliot，下同）



實習記者任庭儀／編譯

澳洲一名88歲醫生自1972年就在西非開辦診所，行醫40年幫助醫療落後的國家救治許多患者，沒想到卻在社區附近被伊斯蘭聖戰士綁架。當時消息傳出時，當地數百名曾受他幫助的民眾，發起遊行要求釋放他，時隔7年他終於獲釋。

綜合衛報、美聯社報導，澳洲外交部長黃英賢19日在記者會上表示，在西非被扣為人質的艾略特（Ken Elliott）醫生安然無恙，已於18日晚間與妻子和孩子重聚。

艾略特的家人也發表聲明，「我們對艾略特醫生獲得自由感到寬慰，並感謝澳洲政府和所有參與獲釋救援的人。我們也會為仍被關押的人祈禱，並祝願他們能平安地回到他們所愛之人身邊。」

報導指出，「伊斯蘭馬格里布蓋達組織」在當地以綁架勒贖的行為惡名昭彰。2016年1月15日，艾略特夫婦在布吉納法索吉博鎮（Djibo）被綁，妻子喬斯林於3周後在鄰國尼日獲釋，沒想到再次與丈夫見面已是7年後。

據悉，這對已邁入高齡80多歲的夫婦，自1972年開始，在吉博鎮經營一家能收容140名患者的外科診所，每周工作6天、每天工作5至6小時，就這樣持續40多年，大半輩子的時間都在拯救布吉納法索的患者。當時傳出綁架消息時，吉博鎮數百名居民發起街上遊行，手舉標語要求「釋放艾略特」。

▼吉博鎮居民手舉標語要求釋放艾略特醫生