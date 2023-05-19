颱風受損封閉2年！投入4200萬　花蓮竹林橋原址重建年底完工

▲竹林橋受圓規颱風豪雨侵襲導致橋面版下陷斷裂，目前已拆除。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮觀音里竹林橋2021因受颱風影響斷裂無法通行，經花蓮縣政府團隊爭取中央經費挹注復建，18日舉辦「玉里鎮竹林橋災害復建工程」動土典禮，預計於年底12月完工通車後，將提供民眾一座可靠且兼具交通水準的道路橋樑，並發展成為花蓮別具特色的觀光大道。

玉里鎮觀音里竹林橋前於民國1991年8月竣工，總長83公尺，橫跨高寮溪，為高寮地區往竹林社區及赤科山重要聯絡道路，使用已逾30年。2021年10月受圓規颱風外圍環流豪雨影響，水量過大河道沖刷，造成橋墩基礎掏空裸露及不均勻沉陷，導致橋面版下陷斷裂，目前封閉禁止使用，縣府農業處已另施作混凝土溪底便道暫時提供民眾通行。

▲▼花蓮縣政府爭取4200萬經費原址重建，舉辦復建工程動土典禮。

在觀音里竹林橋斷後，縣府農業處立即啟動災後復建工程機制，積極向行政院公共工程委員會爭取經費，並於去年1月正式獲核定預算4,216萬7,000元辦理原址重建，歷經地質鑽探、規劃設計、行政院原住民族委員會等相關單位審查及地方說明會各階段，已順利於今年1月完成工程發包，因工程位於中央管河川行水區域，需向經濟部水利署第九河川局提出申請，現已取得同意先行完成拆橋，即將進場施作，工期240日曆天，預估年底12月完工。

徐榛蔚表示，感謝立法委員傅崐萁不斷與中央工程會、原民會及九河局協調，才能讓經費順利到位進行工程施作，縣府在期間也積極與地方辦理座談會，廣納鄉親建議，將新建橋梁設計納入竹林、高寮及地方農產意象。

▲縣長徐榛蔚感謝立委傅崐萁不斷爭取及各單位協調努力，終使工程順利進行。

農業處說明，原橋樑寬度僅有4.2公尺且為單車道，較狹窄已不合時宜，鑒於新橋未來將承擔農產運銷與觀光休閒使用重任，設計拓寬為雙線車道，橋面全寬增加至9公尺，全長90公尺，並於路肩設置3管式護欄及路燈，讓鄉親或遊客通行更為便利安全，同時於橋的南北兩側，以在地農產品金針花為主題，將特色加入橋名柱中，兼具美觀與實用性。

竹林橋是當地居民賴以為生的交通要道，尤其0918地震後更是前往赤科山重要替代道路，將加快重建腳步。