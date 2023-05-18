緊急疏散畫面曝！觀光局長收「炸彈恐嚇信」　高市景點全面巡檢

疏散畫面。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

▲高雄市觀光局長收「炸彈恐嚇信」，歹徒揚言在相關景點放爆裂物。上為壽山動物園遊客

近日全台各地景點、大眾交通頻接到「炸彈恐嚇信」，高雄壽山動物園今（18）日上午收到不明恐嚇信，信件內容還指出，同時會在左營蓮池潭放炸裂物，園方上午緊急撤離園內遊客。對此，高雄市政府強調，第一時間已經立即報警，請警方協助，針對各場館維安部分，也依流程進行疏散並全面巡檢。