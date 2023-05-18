緊急疏散畫面曝！觀光局長收「炸彈恐嚇信」　高市景點全面巡檢

疏散畫面。（圖／民眾提供）
記者賴文萱／高雄報導
▲高雄市觀光局長收「炸彈恐嚇信」，歹徒揚言在相關景點放爆裂物。上為壽山動物園遊客
近日全台各地景點、大眾交通頻接到「炸彈恐嚇信」，高雄壽山動物園今（18）日上午收到不明恐嚇信，信件內容還指出，同時會在左營蓮池潭放炸裂物，園方上午緊急撤離園內遊客。對此，高雄市政府強調，第一時間已經立即報警，請警方協助，針對各場館維安部分，也依流程進行疏散並全面巡檢。
▲左營蓮池潭龍虎塔封閉。（圖／記者許宥孺翻攝） 高雄壽山動物園表示，今上午收到不明恐嚇信，有不明人士透過e-mail發送信件到觀光局長高閔琳的信箱，信件恐嚇要1000萬，否則要在壽山動物園、左營蓮池潭放炸裂物。 ▲緊急疏散畫面曝！高雄景點收「炸彈恐嚇信」，壽山動物園臨時休園1天。（圖／民眾提供） 壽山動物園緊急撤離750多名遊客，同時公告今日休園一天，園方和警方正分區全面巡檢中。而左營分局也於蓮池潭周圍完成巡檢，目前沒有發現到炸裂物，不過慎重起見，目前封閉龍虎塔周邊。 高市府表示，第一時間就針對受恐嚇的各場館依標準作業流程進行疏散處理，並全面進行巡檢，另外也已經報案，請警方協助處理。警方正透過IP位址追蹤嫌犯身分，初步了解發信者署名並非先前涉嫌多次恐嚇的「唐澤貴洋」。
▲左營蓮池潭龍虎塔封閉。（圖／記者許宥孺翻攝）
高雄壽山動物園表示，今上午收到不明恐嚇信，有不明人士透過e-mail發送信件到觀光局長高閔琳的信箱，信件恐嚇要1000萬，否則要在壽山動物園、左營蓮池潭放炸裂物。
▲緊急疏散畫面曝！高雄景點收「炸彈恐嚇信」，壽山動物園臨時休園1天。（圖／民眾提供）
壽山動物園緊急撤離750多名遊客，同時公告今日休園一天，園方和警方正分區全面巡檢中。而左營分局也於蓮池潭周圍完成巡檢，目前沒有發現到炸裂物，不過慎重起見，目前封閉龍虎塔周邊。
高市府表示，第一時間就針對受恐嚇的各場館依標準作業流程進行疏散處理，並全面進行巡檢，另外也已經報案，請警方協助處理。警方正透過IP位址追蹤嫌犯身分，初步了解發信者署名並非先前涉嫌多次恐嚇的「唐澤貴洋」。
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