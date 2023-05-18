國台辦稱「善意話題」不涉及反間諜法　陸委會：界定依然模糊

▲陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸全國人大常委會日前表決通過修訂後「反間諜法」，引起國人赴陸安全疑慮。對此，陸委會今（18）日特地重申提醒國人赴陸要審慎地評估個人風險，並且舉例近期大陸一名脫口秀演員講錯話，造成公司挨罰1400萬人民幣。發言人詹志宏也呼籲陸方，「應該要給世人一個明確的說什麼樣的行為，什麼樣的言論是他們不喜歡的，明確公布讓外界有所適從。」

針對「反間諜法」衝擊兩岸交流，國台辦發言人馬曉光昨17日痛批，陸委會是刻意混淆正常行為與間諜行為的界限，傷害兩岸正常健康的交流交往，「如果是閒聊，只要是善意的任何話題都沒有問題。」

針對國台辦提出「只要是善意話題都沒問題」，詹志宏提出質疑，「後面還有一句『刺探情報』，請問善意對話跟刺探情報誰來判定？不是被拘捕的當事人，而是他們（陸方），又不給你交代，是哪一句、哪一段、哪一個地點？」

詹志宏繼續舉例，「哪一個國家的脫口秀演員講八個字，被罰1400萬人民幣，這個判定標準在哪裡？」

他也呼籲陸方，要給外界一個明確標準，什麼樣的行為，什麼樣的言論是被禁止，要很明確的公佈出來之後，外界才「有所適從」，對於交流秩序才會有幫助。

稍早記者會一開始，詹志宏也指出，「大陸當局所謂國家安全的事項，採取相當模糊界定，執法過程當中，對於來自境外的人員無所適從，不知道什麼時候，什麼地點會去觸犯中共當局所謂的禁忌，然後遭到任意的拘留羈押。」

▲大陸4月底通過「反間諜法」修正案。（圖／路透社）

他進一步說，國際社會也注意到在中國大陸境內遭到拘逮捕的一些個案，當事人觸碰大陸所謂的禁忌都是在境外發生事件，但中共卻把管轄權擴張到境外地區，引起各國批評和各界人士的不安。

詹志宏又說，大陸在4月底通過「反間諜法」修正案，從7月1號開始實施，條文擴張依然模糊不清，令人無所適從。以後各國逐漸放寬人員往來，中共的做法只是和各國交流趨勢「逆向而行」。

他也舉例，我方學者，立委，文化工作者等，以及國際很多的商務人士，記者都遭到不友善對待，而且在毫無所需的情況之下，被長時間拘留，人身自由受到破壞，事後又得不到大陸方面說明和交代。

詹志宏再次呼籲中共，「所有入境中國大陸的境外人士，應該充分尊重每一個人的人身自由和安全。」提醒國人前往中國大陸，那不論從事哪一種事業的交流活動，出發之前一定要事先做好詳細的考量，仔細評估，有效確保個人的人身自由安全。