郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會：政府7年來一直堅持不挑釁

▲郭台銘在金門發表「和平宣言」。（圖／郭台銘辦公室）



記者蔡紹堅／台北報導

鴻海創辦人郭台銘13日在金門發表「和平宣言」，批民進黨政府的挑釁造成兩岸關係緊張，並強調自己若當上總統，將與對岸展開談判。對此，陸委會回應，政府7年來一直堅持不挑釁、不屈服的立場，「我們不會容許中共假藉任何武力威脅的說詞。」

陸委會表示，郭台銘在宣言裡，明確表示他是為了參加國民黨初選徵召總統候選人的競選活動，特別安排的一項活動，「對於各政黨內部的參選造勢活動，陸委會一向不予評論。」

陸委會提到，兩岸關係歷經30多年的互動，任何人有意提出改善關係、穩定臺海局勢的建言，要能夠可行、務實，就必需對於歷年來發展歷程，有完整回顧、尊重事實，才能對兩岸關係現狀及未來作出精準的判斷，「因此，我們也一再提醒，中共歷來就是在兩岸發展歷程，採取斷章取義、倒因為果的謊言，企圖混淆視聽，掩護他們的無理行徑。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，我國自民國80年5月1日終止動員戡亂時期以來，歷任政府都未再採取以軍事手段作為應對兩岸關係的國家政策；相對的，中共當局一直揚言不放棄在臺海動武，也一再片面破壞區域的和平穩定，威脅臺灣的生存與發展，「中共企圖以武力迫使我國降服，達到併吞臺澎金馬，消滅中華民國的目標，已獲得國際社會的共同體認。」

陸委會強調，面對中共一再破壞臺海和平穩定，不斷在區域內製造武力威脅，我國政府7年來一直堅持不挑釁、不屈服的立場，「我們不會容許中共假藉任何武力威脅的說詞，也會持續與國際間所有理念相近的國家，共同致力維護臺海及區域的和平穩定。」