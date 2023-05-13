蔡英文：沒有後悔過選總統　藍委「這句話」自己一直記在心裡

▲總統蔡英文與高中生對談。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（13日）出席第八屆總統與高中生面對面論壇，有高中生現場提問，如何面對負面事情及攻擊？會後悔當總統嗎？蔡英文秒答，「沒有欸！決定競選的時候就知道這是條不歸路了。」她也指出，過去當陸委會主委備詢時，有立委告訴她，「妳很會講話，我們說不過妳，但並不表示我們沒有道理。」自己一直記在心中，即便被攻擊，也要思考對方說的話是否有幾分道理。

對於高中生提問是否會因為負面攻擊後悔擔任總統，蔡英文直言，「沒有欸！決定競選的時候就知道這是條不歸路了。」她表示，民主社會不可能每個人都支持你、大家都有自己的想法，這種情況下站在執政者對立面的人也不少，台灣是言論自由社會，本來就可以發表自己的意見以及集會結社等等。

蔡英文指出，做為一個民主國家的總統，必須接受民眾表達自己意見跟感受的方式，當然有一些是惡意的攻擊，也要去面對這些問題、把事情說清楚，讓社會大眾判斷是非對錯，被罵的時候當然心情不會好，但這是一條自己要面對、處理的不歸路。

蔡英文表示，自己曾經當過陸委會主委，立法院詢答時常常被問很多尖銳問題，自己當時比較年輕一點，人家問什麼就回答什麼，「當時有一個在野黨立委告訴我，妳很會講話，我們或許說不過妳，但並不表示我們沒有道理。」

蔡英文指出，這件事情自己一直記在心裡，即便辯論贏了，也不代表對方毫無道理，即便自己一直被攻擊，也會想是否對方所說也有幾分道理，不管在任何位置，情緒管理是一件很重要的事。