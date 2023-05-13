　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文：沒有後悔過選總統　藍委「這句話」自己一直記在心裡

▲▼總統蔡英文與高中生對談。（圖／記者杜冠霖攝）

▲總統蔡英文與高中生對談。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（13日）出席第八屆總統與高中生面對面論壇，有高中生現場提問，如何面對負面事情及攻擊？會後悔當總統嗎？蔡英文秒答，「沒有欸！決定競選的時候就知道這是條不歸路了。」她也指出，過去當陸委會主委備詢時，有立委告訴她，「妳很會講話，我們說不過妳，但並不表示我們沒有道理。」自己一直記在心中，即便被攻擊，也要思考對方說的話是否有幾分道理。

對於高中生提問是否會因為負面攻擊後悔擔任總統，蔡英文直言，「沒有欸！決定競選的時候就知道這是條不歸路了。」她表示，民主社會不可能每個人都支持你、大家都有自己的想法，這種情況下站在執政者對立面的人也不少，台灣是言論自由社會，本來就可以發表自己的意見以及集會結社等等。

蔡英文指出，做為一個民主國家的總統，必須接受民眾表達自己意見跟感受的方式，當然有一些是惡意的攻擊，也要去面對這些問題、把事情說清楚，讓社會大眾判斷是非對錯，被罵的時候當然心情不會好，但這是一條自己要面對、處理的不歸路。

蔡英文表示，自己曾經當過陸委會主委，立法院詢答時常常被問很多尖銳問題，自己當時比較年輕一點，人家問什麼就回答什麼，「當時有一個在野黨立委告訴我，妳很會講話，我們或許說不過妳，但並不表示我們沒有道理。」

蔡英文指出，這件事情自己一直記在心裡，即便辯論贏了，也不代表對方毫無道理，即便自己一直被攻擊，也會想是否對方所說也有幾分道理，不管在任何位置，情緒管理是一件很重要的事。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／信義區天坑！房屋恐倒塌　北市府回應了
快訊／信義區民宅前「恐怖天坑」！　擔架救出住戶
快訊／小甜甜承認說謊！　發長文道歉
遭爆「人設翻車」黑料狂出！　正妹YTR道歉了
快訊／信義區「地基坍塌」！　住戶急疏散
快訊／戴維斯10萬元交保
連千毅宣布「補辦婚禮娶娜美」！　拖了9年才宴客
李蒨蓉嫁豪門「變賣名牌包度日」！　揭財務壓力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／北市信義區地基坍塌現「天坑」！　北市府：10餘位住戶需安置

蔡英文：沒有後悔過選總統　藍委「這句話」自己一直記在心裡

南港工地建材掉落、工人失足墜樓亡　北市府：併案審查合格才能復工

郭台銘提一中各表下談判　 林楚茵嗆：「幻想的各表」不是真和平

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會：政府7年來一直堅持不挑釁

數位身分證喊卡恐賠10億？　鄭文燦駁：沒有虧損情況發生

水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

打造最強戰鬥隊伍？　李彥秀點「這5人」喊：國會過半

南港工地建材自10樓掉落！　北市府：已責成施工單位做好周邊維護

郭台銘金門當兵舊照曝！　一身軍裝腰桿挺直...合影「毋忘在莒」

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

快訊／北市信義區地基坍塌現「天坑」！　北市府：10餘位住戶需安置

蔡英文：沒有後悔過選總統　藍委「這句話」自己一直記在心裡

南港工地建材掉落、工人失足墜樓亡　北市府：併案審查合格才能復工

郭台銘提一中各表下談判　 林楚茵嗆：「幻想的各表」不是真和平

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會：政府7年來一直堅持不挑釁

數位身分證喊卡恐賠10億？　鄭文燦駁：沒有虧損情況發生

水費累計費率是必然趨勢？　鄭文燦：經濟部還在規劃階段

打造最強戰鬥隊伍？　李彥秀點「這5人」喊：國會過半

南港工地建材自10樓掉落！　北市府：已責成施工單位做好周邊維護

郭台銘金門當兵舊照曝！　一身軍裝腰桿挺直...合影「毋忘在莒」

提升中風復健效果！復健科醫傳授「健身用彈力帶」即可居家自主訓練

周湯豪高雄開唱倒數...突公佈好消息　樂喊：給媽媽最好的母親節禮物

快訊／拉扯前妻10萬交保！　戴維斯「不發一語」離開地檢署

歧視長輩？韓咖啡廳「禁60歲老人進入」　常客緩頰：闆娘常被性騷擾

《地娛室2》羅PD被爆「不希望李泳知拿《SMTM》冠軍」　李恩智傻眼：你喝醉嗎

陳子豪下二軍多比賽　恰總說明江坤宇沒先發原因

快訊／林書豪繳18分10籃板6助攻　鋼鐵人狂勝20分力保季後賽希望

快訊／北市信義區地基坍塌現「天坑」！　北市府：10餘位住戶需安置

信義區冒天坑！房屋恐倒塌　警消「捲式擔架」救出受困住戶

比男友多賺5萬「AA制沒了」！她列生活3改變　崩潰喊分：壓力大

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

民調／侯友宜42％穩坐領先　郭台銘僅「2地」支持度優

國民黨徵召誰選2024總統？　沈富雄斷言：99.9999％是「他」

幕後／郭台銘指「卡BNT」為哪樁？他揭台積電入局原因　3大律師成關鍵

快訊／國民黨大安區立委初選　羅智強勝出

拼國會過半！2024立委大戰　藍綠立委參選名單一次看

郭台銘金門發表和平宣言！2千字全文曝

一身軍裝腰桿挺直　郭台銘金門舊照曝

北斗鎮長貪汙解職將入獄　妻擬回鍋代夫出征

郭侯民調還在拉鋸！　他點一關鍵：很快會黃金交叉

朱立倫下周「會前會」郭台銘、侯友宜　徵召最強人選

《文創法》修正三讀　列為國家戰略產業

盧秀燕赴林淑雅豎靈區致哀　承諾究責到底

民調／47%民眾不樂見民進黨2024繼續執政　僅新北、高雄多數樂見

爭大安區立委失利　鍾沛君：回選區繼續練功

更多熱門

相關新聞

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會否認

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會否認

鴻海創辦人郭台銘13日在金門發表「和平宣言」，批民進黨政府的挑釁造成兩岸關係緊張，並強調自己若當上總統，將與對岸展開談判。對此，陸委會回應，政府7年來一直堅持不挑釁、不屈服的立場，「我們不會容許中共假藉任何武力威脅的說詞。」

郭侯民調還在拉鋸！　他點一關鍵：很快會黃金交叉

郭侯民調還在拉鋸！　他點一關鍵：很快會黃金交叉

指大多藍委都挺侯友宜　謝衣鳯：郭台銘過度熱門來自於衝突性議題

指大多藍委都挺侯友宜　謝衣鳯：郭台銘過度熱門來自於衝突性議題

爭大安區立委失利　鍾沛君：回選區繼續練功

爭大安區立委失利　鍾沛君：回選區繼續練功

快訊／贏得國民黨大安區立委初選　羅智強：不會辜負大家期望

快訊／贏得國民黨大安區立委初選　羅智強：不會辜負大家期望

關鍵字：

蔡英文陸委會民進黨國民黨言論自由

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

挖呀挖正妹幼師爆紅「超扯真實年齡」被挖！

金鐘得主突傳離世！享年53歲

蔡天鳳遭碎屍「喪禮開放看遺容」！3D列印重建頭顱

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

男友床上「叫出閨蜜名字」！她崩潰

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

「最美潘金蓮」23歲患乳癌引退！17年後近照曝光

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面