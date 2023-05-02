五度判死沒用！最高法院堅持讓他活　雙屍命案兇手陳福祥逃死定讞

▲西門町停車場雙屍命案兇手陳福祥，獲判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2015年間的西門町峨嵋停車場雙屍命案，2名販毒集團小弟因為黑吃黑，遭槍殺後屍體被堆疊在汽車後座，震驚社會。兇手陳福祥歷經法院4度判處死刑，但均遭最高法院撤銷。全案日前第五度判死後再度上訴，最高法院2日自為判決，撤銷死刑判決，改判處無期徒刑定讞，陳福祥確定逃過死刑。

本案案發於2015年1月間，台中市販毒集團成員蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲），因為大哥遭捕後急需貨源。2人透過台中海線大哥陳威宇的關係，找上自稱有K他命10公斤的天道盟不倒會成員陳福祥，雙方議定440萬元成交。

案發當天上午進行交易，陳福祥命2人將車開進人跡罕至的西門町峨嵋停車場6樓。車輛停妥後，陳男說口渴，叫蔡鎧陽先去買飲料。蔡鎧陽離開後，陳男隨即掏槍壓制蔡宗育，企圖奪走現金，但現金不在車上。陳男命蔡宗育打電話回報「貨已取到」，隨即連開4槍殺害蔡宗育，之後又槍殺買飲料回來的蔡鎧陽。

陳男將2人屍體堆疊在後座，立刻離開走入電梯並清槍，全不顧忌電梯內尚有其他乘客，隨即搭計程車前往陳威宇處，取走440萬現金後逃亡。警方發布通緝，並查出陳男喜歡瀏覽色情網站，對他展開電信監控。多日跟監後，趁著陳男熟睡之際，警方在清晨6點半攻堅，霹靂小組12秒內就破門而入，逮捕陳福祥，並以殺人罪嫌提起公訴。

由於手段實在太過兇殘，一審、二審、更一審、更二審，四度將陳男判處死刑，但均遭最高法院撤銷發回。案件到了今年初的更三審，高院還是將他判處死刑，理由是雖認為陳男有教化可能性，但考量他3分鐘內連殺2人、手段兇殘，實有與社會永久隔離之必要，無從以教化可能性來迴避，故第五度判處死刑。

最高法院4月間針對本案召開言詞辯論庭，並於2日宣判。最高法院自為判決，將更三審的死刑判決撤銷，改判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞，即便事實審法院都將陳福祥判處死刑，但他最終，還是確定逃過死刑。