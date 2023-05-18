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全聯專攻婆媽推「消消樂手遊」！免花錢就能賺福利點、拿折價券

▲▼全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）

▲全聯專攻婆媽、小資族，在PX Pay推出「福利熊大冒險」消消樂遊戲，可免費拿點數、折價券。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

全聯「福利點」除了可以折抵消費，不時還能用來兌換點換購商品，讓不少消費者樂於搜集；而為了增加線上客群，如今在PX Pay推出全新手遊「福利熊大冒險」，是一款沒有太大門檻的消消樂遊戲，業者表示，其實有很多婆婆媽媽喜歡這類型的手遊，用來紓壓、打發時間，如今只要玩遊戲就能免費拿點數，還可拿到賣場折價券。

全聯行銷協理劉鴻徵透露，很多人以為是年輕人才玩手遊，事實上根據他們統計，有不少婆婆媽媽族群都很愛玩類似candy crush這類型的遊戲，而全聯為了增加線上APP使用者，特別在PX Pay推出「福利熊大冒險」消消樂遊戲，不用消費，過關斬將就能獲得福利點數、生鮮積分、商品折價券。

▲▼全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）

▲因應全新集點模式，全聯與大潤發也共同推出「NAUTICA居家迷你健身房」會員點換購。（圖／記者湯興漢攝）

因應全新集點模式，全聯與大潤發也共同推出「NAUTICA居家迷你健身房」會員點換購，活動自5/19~8/10，7款商品包括「速乾抗菌運動毛巾(粉藍/粉紅) 」、「兩用智能計數跳繩」、「放鬆按摩滾筒」、「雙層保溫吸管杯(粉紅/灰) 」、「多功能收納運動包」、「隔音防震防滑運動墊」、「便攜式按摩筋膜槍套組」。

▲▼全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）

▲兩用智能計數跳繩，有長繩、負重球雙配置，能自由調整長度，全家可共用。（圖／記者湯興漢攝）

其中像是兩用智能計數跳繩，有長繩、負重球雙配置，能自由調整長度，全家可共用，還有智能LED顯示螢幕，可精準計數，助燃脂一臂之力。另也推薦便攜式按摩筋膜槍套組，僅重230g，比一罐可樂還輕，模擬真實按摩師手法，深入穴位舒緩酸痛點，成為隨身按摩師。

▲▼全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）

▲便攜式按摩筋膜槍套組，僅重230g，比一罐可樂還輕。（圖／記者湯興漢攝）

PX Pay全新上線的「福利熊大冒險」消消樂遊戲，共有250個關卡、遊戲商城、每日任務，過程有趣，還有簡單小任務，希望讓會員玩上癮，增加黏著度。只要進入PX Pay遊樂場專區，挑戰「福利熊大冒險遊戲」闖關成功後，可獲得遊戲徽章。

而現在使用遊戲徽章抽獎，就有機會獲得NAUTICA滿額折價券、NAUTICA專屬購物袋、NAUTICA禮券2,000元、3生鮮積分、100福利點、指定品牌折價券等好禮，會員可再用生鮮積分、福利點至全聯門市換購活動商品，也可到全聯門市或NAUTICA專櫃使用品牌專屬折價券。

▲▼全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「NAUTICA居家迷你健身房」不論到全聯或者大潤發都可換購。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）

「NAUTICA居家迷你健身房」點換購活動，5/19~8/10 不論到全聯或者大潤發都可換購，於全聯消費生鮮單筆每滿100元可獲1積分、消費每滿100元可獲3福利點，最低200福利點、3生鮮積分加價229元~1,999元就能換購，或以2000福利點起，0元就能把商品帶回家！

此外，首次推出大潤發「發幣」也可換購，於大潤發消費每1元可回饋0.5%發幣，若使用大潤發聯名卡則天天享發幣1%回饋，換購商品最低可用20發幣，加價229元~1,999元，或者200發幣起免加價，即可換購時尚健身好物。

▲▼全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）

▲全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）

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