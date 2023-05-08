太狂！量販店首賣「珍珠奶茶」了　5口味任選限定2天喝

▲量販店開賣珍珠奶茶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

賣場也賣珍珠奶茶了！為搶攻端午商機，有量販店特意找來「Garena傳說對決」跨界推出一系列聯名商品，像是有傳說中的粽子、包子等，還有超狂周邊等收藏，再加碼開賣「珍珠奶茶」，且一次就有5口味選擇，並於傳說對決城市賽中限定開賣，買還直接送限量聯名多功能置物架，鐵粉不能放過。

▲「家樂福X傳說對決」聯名推出5路粽、包子。

「家樂福X傳說對決」驚喜跨界聯名搶攻端午節商機，強勢推出精選5路粽，有立家五福湖州綜合粽、石門農會北部粽、熱浪島叻沙蜜叉燒粽（中）、品香古早味粽（南）、宜蘭阿娘給的蒜味肉羹粽（東）及狀元油飯XO干貝粽（外島），以及「傳說中的包子」為松包子的炭火超大燒肉包，並於包裝部分分別搭配傳說對決遊戲人氣角色包括克里希、圖倫、克萊斯、蘭鐸、諾可西、筱清等結合端午節龍舟、竹葉元素，欠吃又欠收。

▲加碼還有4款周邊等收。

▲傳說對決城市賽買得到家樂福首賣珍珠奶茶。

除外還推出4款周邊商品，有保冷袋、多功能置物架、硅藻土吸水杯墊及飲料提袋，只送不賣，鐵粉肯定要搶收藏。另，業者也於傳說對決城市賽中首度開賣「珍珠奶茶」，一次就有5口味選擇，包括經典珍珠奶茶口味、草莓珍珠奶茶、黑糖珍珠奶茶、水蜜桃珍珠奶茶、芒果珍珠奶茶，預計於5月14日城市賽台北三創場地、5月21日城市賽台中場新時代大魯閣之攤位上限定販售，買還送聯名多功能置物架周邊，數量有限、送完為止。

▲全聯We Sweet一口氣把3大人氣品牌聯名甜點搬回來。

另，全聯甜點「We Sweet」近日也一次集結3大人氣品牌包括「Hershey's巧克力」、「伊藤久右衛門」、「beard papa’s」把過去一系列超人氣聯名甜點一口氣全回歸，首推巧克力控最愛的Hershey’s「冰心捲蛋糕4入經典巧克力交響曲」，過去可是曾經狂賣150萬盒，還有「濃情雙重巧克力燒」及「經典巧克力菠蘿泡芙」等，通通超欠吃。

而伊藤久右衛門則把經典「抹茶富士山奶凍捲」搬回來，採用其抹茶製成日式戚風蛋糕體、抹茶奶凍，搭配可愛的富士山頂，是以純白奶凍妝點，內餡部分則夾入綜合莓果餡，口感豐富好吃，還有抹茶、鮮奶油結合老鷹紅豆餡的「抹茶紅豆千層」；beard papa’s聯名甜點部分則吃得到「舒芙蕾卡士達布丁」、「卡士達瑞士捲」，即日起至6月1日限定吃。