搶攻出國潮！大潤發行李箱4折起　旅行小物也下殺

▲大潤發推出行李箱優惠4折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

疫情後各國門解放，許多人紛紛出國旅行，大潤發也搶攻旅遊商機，5/18~6/1推出行李箱特賣4折起，同時也幫消費者清點旅行必備小物，像是多國轉換旅行用插座現省100元，還有防曬噴霧「買1送1」，旅行收納包、洗沐組合也有優惠。

大潤發表示，今年1到4月光是行李箱的業績已達2000萬元，又以萬國行李箱28吋規格賣的最好，便於收納且CP值高，受到消費者喜愛，預計今年旅行箱的整體業績可翻倍成長。

▲大潤發特別針對萬國通路、Probeetle推出超過20款旅行箱的選擇。（圖／業者提供）

大潤發特別針對萬國通路、Probeetle推出超過20款旅行箱，尺寸包含20~28吋眾多選擇，推薦「KG79全球首創智慧秤重PC旅行箱」創新的智慧秤重功能，手提即可秤重，全PC防爆耐衝擊外殼，耐摔且輕量，並擁有360度耐磨靜音飛機輪，29吋原價7,980元，特價3,980元。

而喜歡繽紛色彩則可選挑「Probeetle KJ95流線外型設計旅行箱」擁有新深綠、新晴藍、新棗紅3款顏色，設計簡約不失特色，以100%高科技PC材料製成，耐撞、耐磨、耐熱，28吋原價6,880元，特價4,080元，另有20吋、24吋可挑選。

▲除了行李箱，也有旅行小物像是多國轉換旅行用插座等下殺。（圖／業者提供）

除了行李箱之外，大潤發5/18~6/1也推出許多旅行必備小物新品，3C部分像是有旅行必備的多國轉換旅行用插座附2USB，原價399元，特價299，現省100元；魔方立式延長線，不怕找不到插座充電，原價429元，特價389元。

另有方便收納的輕旅收納包，原價319元，特價279元；而夏日旅遊不可或缺的防曬用品，像是VIBEKE’S防曬噴霧一般款/粉紅花香款，原價550元，特價買1送1；雪芙蘭海洋防水防曬乳極效防水/極效潤色 SPF50+PA++++，原價279元，特價219元。還有Farcent香水旅行組微醺小蒼蘭，含有沐浴露、洗髮露、護髮素，原價199元/組，特價149元/組。