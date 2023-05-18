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志願役軍人留不住？　賴士葆：無關退撫！是三軍統帥問題

▲▼賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

退輔會主委馮世寬今日上午在立法院受訪時，被媒體詢問「志願役軍人都留不住，是不是退撫制度需要修改？」，怒回「你怎麼知道留不住？不要問這種問題」，讓現場記者紛紛直呼錯愕。對此，國民黨立委賴士葆18日表示，馮世寬大可息怒，因為數字會說話，事實就是留不住，而原因非關退撫制度，始作俑者是三軍統帥的問題。

賴士葆表示，根據國軍志願役兵源報告指出，去年有4066人選擇退伍，創下歷年來的最高紀錄，國防部長邱國正表示會尊重年輕人的想法，但馮世寬被媒體詢問「退撫制度是否需要修改？」，卻當場回嗆記者「怎麼知道留不住」。

賴士葆認為，馮世寬大可息怒，因為數字會說話，事實就是留不住，而原因非關退撫制度，始作俑者是三軍統帥的問題。他指出，蔡政府執政以來，親美反中的政策讓兩岸戰爭一觸即發，這些志願役男看著俄烏戰爭還在打，看到槍林彈雨血肉模糊的畫面，他們自然會有想法。當世界都認為台灣會成為烏克蘭第二，這些志願役男和家長不可能全然心如止水，或沒有任何掙扎和翻騰。

賴士葆舉例，去年一名25歲台灣男子參加烏克蘭的志願役，沒多久就傳來戰死沙場。若真要打仗，國軍戰力不足，義務役從四個月延長至一年，志願役是主戰部隊，現在已開始整備保警、義警、民防等力量，要全民進入戰爭模式。政府的政策不是避戰，而是不時對民眾宣導「備戰才能止戰」，蔡政府不得不承認「票投民進黨青年上戰場」的殘酷事實。

賴士葆強調，現在已經上戰場的志願役，幾乎一個旅數量的主戰部隊選擇離開，如此氛圍很難讓留下的志願役能夠士氣高昂地挺身保家衛國，戰爭與和平的選擇只有在執政者的一念之間。

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