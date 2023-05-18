快訊／馮世寬爆氣嗆「不要問這種問題」　現場媒體傻眼

▲馮世寬18日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

退輔會主委馮世寬今（18日）上午在立法院受訪時，兩度聽聞媒體詢問「志願役軍人都留不住，是不是退撫制度需要修改？」氣到破口大罵，「你怎麼知道留不住？不要問這種問題。」讓現場記者頓時錯愕。

馮世寬18日上午受邀到立法院外交國防委員會報告「面對高齡化時代，榮院醫療服務整合發展暨榮家長照能量建置與運用規劃」，並於會前接受媒體訪問。對於美國5億美元包含刺針飛彈等軍援台灣，有媒體詢問馮世寬是否覺得是美國要台灣打城鎮戰？

馮世寬表示，坦白講他對此沒有深度研究，突然接到這種無償援助，一定會付出不可預期的代價，至於代價是什麼，他沒辦法回答。媒體追問，會是戰爭的代價嗎？馮世寬說，「我想我們不會那麼笨吧」，應該有所選擇吧。

對於國防自主會否被美國牽著走，馮世寬指出，他倒覺得不見得，國防自主有很多地方有發揮空間，「我不願意說一點都沒有，但是我從當部長到現在，我聽到的都還好嘛」，馬上潛艦就要下水、高教機也做出來了，我方也希望研發新的戰機，這方面我方不應該完全受制於美方。

接著有媒體詢問，志願役軍人是不是留不住人？退撫制度是不是要改革？只是馮世寬並未回答，而是改針對回答另外一位媒體詢問的「怎麼看美國三度提出炸毀台積電的說法」。馮世寬說，那是新聞報導的，他沒有直接聽說，「它要這樣子，不是失去了我們的信心跟民心？」

不料，媒體再次追問，「志願役軍人是不是留不住人，退撫制度是不是要改革？」問題時，馮世寬突然氣到破口大罵，「你怎麼知道留不住？不要問這種問題」，讓現場記者頓時錯愕。