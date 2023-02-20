北北基桃1200元月票將登場　陳建仁：會照顧通勤族

▲陳建仁、林右昌出席111年「第七波安居緝毒專案」成果記者會 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

行政院會23日預計拍板「中央促進公共運輸使用方案」，除了瞄準1200元的北北基桃生活圈月票，中彰投、南高屏則也預計推出1000元以內的月票。對此，行政院長陳建仁20日表示，會按照各個地區的特性設計相關的方案，來照顧通勤族，讓每一個國民都能夠得到很好的照顧。

行政院會23日預計拍板「中央促進公共運輸使用方案」，瞄準1200元的北北基桃生活圈月票，鼓勵通勤族可搭乘生活圈內的公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；此外，中彰投、南高屏的兩大生活圈，也預計推出1000元以內的月票，主要原因是，中南部的公共運輸比北部要少，因此在台鐵、國道客運的補助上會略少。

對此，陳建仁上午受訪時表示，在疫後特別條例和特別預算當中，就是要來特別照顧這些租屋族，還有中低薪的購屋族，以及通勤族、學貸族，因為這一些人都需要靠大眾工具來進行每天的活動，所以會特別照顧到這些人。

陳建仁指出，相關的配套措施，有關於北北基桃的方案，或者是中彰投、南高屏的方案，都會來照顧通勤族，然後按照各個地區的特性設計相關的方案，讓每一個國民都能夠得到很好的照顧。

另外，陳建仁說，希望朝野都能夠支持疫後特別條例跟特別預算早日通過，除了剛才講的通勤預算以外，還有每個人發6,000元的預算，希望在今天的討論當中，能夠討論完以後，在明天法案能夠通過，然後讓行政院能夠儘快地提出相關的預算案，讓大家能夠儘早得到照顧，儘早領到6,000元的現金，也讓勞保、健保，還有台電也能夠得到補助，希望疫後大家能夠過得幸福美滿的日子。

▼陳建仁、林右昌出席111年「第七波安居緝毒專案」成果記者會 。（圖／記者呂佳賢攝）

