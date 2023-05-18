銜接後疫情時代！傳染病防治法先修一條　衛福部曝三階段修法規劃

▲衛福部次長周志浩。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

經歷3年多新冠疫情，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將在6月30日施行期滿，行政院今（18）日通過《傳染病防治法》修正草案，但僅有一條延長防疫補償申請期限延長。衛福部次長周志浩表示，考量本會期時間來不及，先通過與民眾相關且要銜接特別條例的條文，原規劃兩階段修法則改為三階段修法，其中各界意見比較不一致的健保卡註記、電子圍籬等，會放在最後階段來凝聚共識。

行政院今（18）日通過衛生福利部擬具的《傳染病防治法》第七十四條之一修正草案，將函請立法院審議。衛福部指出，入境檢疫、接觸隔離等措施於111年10月陸續取消，保障該等民眾申請防疫補償的權利，將特別條例施行期間屆滿前請求權時效尚未完成的防疫補償申請期限延長，於該特別條例施行期間屆滿後的二年期間內，仍得申請防疫補償。

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衛福部先前規劃《傳染病防治法》採兩階段修法，但今天僅有1條文通過送立法院審議，周志浩今日受訪表示，主要是因為立法院會期已經不長了，加上特殊條例6月30到期，因此先選一個與民眾最有關係的條文，且馬上要能跟特別條例屆效前可以銜接，因此希望先通過防疫補償申請，避免民眾權益受損。

原本的兩階段修法會改為三階段，其中第二階段初步將討論20幾個條文都還在行政院審議中，包括醫療院所、長照機構的感染事件採取措施、特別條例對於防疫物資、生產儀器、材料徵用等相關規定，都需要一點時間討論，預期第二階段修法最快在今年下半年會提出方案，也希望獲得立法院支持通過。

至於第三階段的內容，則是社會上未凝聚共識的議題，包括健保卡註記、電子圍籬等議題，相關意見比較不一致，所以等待第三階段有共識後再提出修法。