獅子會贈台東家扶3.5噸貨卡　偏鄉愛心傳遞專車

▲國際獅子會台灣總會300F區支會與台東縣第一獅子會共同捐贈行動貨卡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東家扶中心長期服務台東地區弱勢家庭及其兒少，服務足跡遍布全縣各地，為達服務就近性讓服務的家庭能即時獲取資源，國際獅子會台灣總會300F區支會與台東縣第一獅子會共同捐贈3.5噸的貨卡乙輛，給台東家扶中心做為偏鄉愛心傳遞專車，讓社工能提供偏鄉孩童與家庭更適切與即時的協助。

台東家扶中心目前服務1600多戶家庭，約2860位孩子，接近7成的家庭屬於單親與隔代教養的情況，且超過5成的扶助家庭的月收入不到2萬5千元，家庭經濟收入相對薄弱，在物資的需求也特別的明顯，特別是在前兩年疫情期間，社工運用貨車將生活物資配送到每一戶服務家庭，提升服務的便利性與就近性，也凸顯服務專車對中心服務的重要性。

台東縣第一獅子會石國樑會長表示，此次愛心傳遞專車的捐贈計畫，是透過國際獅子會的DCG方案、台灣總會、國際獅子會300F區及本會共同捐贈，因此要特別感謝300F區紀乃正總監及本會所有獅友的慷慨捐助與熱心，共同促成這樁美事才能讓獅子會能有機會為地方弱勢家庭盡一份心力散播愛與溫情。

台東家扶中心鍾澤胤主任表示，台東地區腹地狹長，服務南北距離超過300多公里，社工同仁每日均會使用公務車往返服務區，物資至台東中心後常需再分配至各據點及部落，曾有次社工送物資上霧鹿，公務車因不堪負荷變速箱損毀的情況，因此這次特別感謝國際獅子會300F區與台東縣第一獅子會共同捐車支持，在中心最需要的時候挹注暖流。