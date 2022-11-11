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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

愛心充滿的法務部長蔡清祥：感佩勇敢走下去的更生人

▲▼更生保護協會表揚大會,蔡清祥 。（圖／記者徐文彬攝）

▲法務部長蔡清祥，在更生保護慶祝大會上致詞。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會今天舉辦成立77週年更生保護節慶祝大會，法務部長蔡清祥在致詞時，特別提到對勇敢堅持的更生人，感到敬佩之意。蔡清祥提到，「他們勇敢的站起來，面對很多生活上的困難、工作上的挑戰，但是他們不畏難，勇敢地走下去。」對更生人的愛心滿滿！

不僅如此，蔡清祥話鋒一轉，提到對更生人保護極其重要的「更生事業群」構想；他更希望，能做好個案管理，從監所中，就開始規劃更生人的下一步。

蔡清祥致詞全文：

我非常榮幸，今天能夠親自來參加更生保護會所舉辦的77屆更生節慶祝大會及表揚典禮。首先，更生保護是不容易的，沒有很多人願意投入到這一塊，但是你們願意犧牲，願意來幫助這些曾經犯過錯的人，我覺得你們的精神更加的偉大。我曾經也到過每一個地方，去拜訪、訪問我們的機關首長，我都會撥時間來看在當地重新更生的更生朋友，我去瞭解他生活的狀況、他事業做的情形。

有很多成功的典範，我非常的感佩！因為他們勇敢的站起來，面對很多生活上的困難、工作上的挑戰，但是他們不畏難，勇敢地走下去。不但他自己勇敢地走下去，還帶領了一批跟他一樣是曾經犯過錯的更生人，我想他們的影響力更大，因此我對他們非常的感激跟敬佩！

我也盡所有的力量，邀集這麼多好朋友，一起來幫助他；只要他有什麼需要，我都竭盡所能地來幫助他解決。我們提供了創業貸款、技藝訓練，但這看起來都只是一個「點」而已，我希望能更擴大為「面」，也就是說，我們能不能成立一個「更生保護的事業群」，這樣的一個事業群，一個大傘底下來照顧各個不同領域、不同興趣的更生人，讓他們不要一出來以後，自己去創業撞得滿頭包，或是受到雇主的欺壓剝削。如果在我們更生事業群的保護傘下，充分的體諒他，瞭解他的情形，一路的扶持他走過困境，所以我的想法，也要借助於大家共同來實踐。

我們不是只有等到他出來以後，回歸社會才需要幫助他，我們在他還沒有出來之前，就能夠瞭解、提早介入，對個案的管理做得更徹底，他未來的方向如何？怎麼樣來引導他？真正在面對困難的時候能夠扶助他。我們採取了貫穿式的更生保護，這樣的想法就是要提早進入到監所裡面，去做個案的管理，一路到他復歸社會的時候，就能夠知道他的方向在哪裡。

我很感謝今天在做的所有受獎人以及所有的志工朋友們，你們就像更生人一樣，人生的燈塔照亮著他的前方，我們也會繼續共同來攜手合作，來創造他們美好的未來。今天我們在這邊慶祝更生慶祝大會，無非就是大家來交換心得，來互相貢獻智慧，能夠幫助他們將來活得更好，謝謝大家今天的蒞臨。

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