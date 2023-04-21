成功的更生人！阿凱熱血擔任東森慈善基金會公益志工「花蓮出任務」散播愛

▲受王令麟總裁感召、目前擔任東森慈善基金會公益志工的更生人張登凱（阿凱），經常以一身黃色穿搭傳遞正能量，近日與《大大幸福巴》節目共同前往花蓮「畢士大教養院」送愛做公益。（圖／阿凱提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

東森集團總裁暨東森慈善基金會董事長王令麟，長期關注弱勢更生家庭之餘，身為最成功的更生人企業家，支持更生人復歸社會亦不遺餘力。因能體會更生人出獄後，需要一份穩定工作以維持生活開銷並重建自信心，王令麟特別協助在獄中結緣的更生人張登凱（阿凱）進入集團工作，而阿凱也向他口中的「總裁大哥」看齊，復歸社會後持續擔任東森慈善基金會公益志工，投入公益回饋社會。近日更加入由知名導演安景鴻與麻辣鮮師製作人陳榮謙攜手打造的全新節目《大大幸福巴》，秉持基金會的「傳愛」精神，將幸福帶到台灣各個角落！

▲阿凱帶著基金會「傳愛」的精神，參與全新節目《大大幸福巴》拍攝。

時時帶著「正能量」的阿凱，回歸社會後，便跟著王令麟與東森慈善基金會的腳步前往偏鄉地區，過去就曾送愛到南投埔里的神奇教會、桃園育幼院等地，以滿滿的聖誕禮物與行動餐車等活動，溫暖當地小朋友的心。這次跟著《大大幸福巴》前往拍攝地公益團體「畢士大教養院」以前，阿凱更積極地為院內120多位身心障礙者募集物資，包括浴巾、洗碗精等日常必需品，以及白米、肉類罐頭、冷凍食材等食材，讓現場參與拍攝的藝人、工作人員也動容，紛紛豎起大拇指給予肯定。

▲▼阿凱為教養院內的身心障礙者積極募集物資，讓藝人夏宇童也感動地PO文鼓勵。

參與第一集節目拍攝後，阿凱表示自己最感動的地方就是，與節目一起帶著院友們到花蓮知名秧悅美地度假酒店，沐浴在弦樂饗宴下，同時被有機香草植物給深深療癒。他認為這次的活動不僅讓七歲到七十歲的院友們接收到關懷和愛，也讓畢士大教養院的努力付出在鏡頭前被更多人看見。他也感謝東森慈善基金會給予機會，支持他做公益的同時，也讓他額外學習到不少新知識與新器材。

▲在總裁大哥王令麟協助下，擁有穩定工作、有時間心力投入公益的阿凱樂觀表示，「每一次擔任東森慈善基金會公益志工參與不同活動，都讓我受益良多！」

事實上，阿凱除了是東森慈善基金會的公益志工，目前也是集團的一份子。出獄後，在王令麟「人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去」一句鼓勵下，阿凱陸續在集團的物流、工務等部門擔任職務，目前負責在捷運內、公車亭等處，協助廣告燈箱製作，近日更接連考取台北捷運、桃園捷運、台灣高鐵等三張工作證照。

他也不只一次感謝「總裁大哥」王令麟對他的影響，而他也將滿滿的感恩化做最實際的行動，包括前往各地監所演講，以他復歸社會的心路歷程鼓勵其他收容人不能放棄，「每一次擔任東森慈善基金會公益志工參與不同活動，都讓我受益良多，我相信只要肯用心做，就能像總裁大哥一樣，做更多的公益！」