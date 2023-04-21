　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

成功的更生人！阿凱熱血擔任東森慈善基金會公益志工「花蓮出任務」散播愛

▲▼公益,愛心雲,更生人,阿凱,王令麟,更保雲,東森慈善基金會,志工,傳愛。（圖／阿凱提供）

▲受王令麟總裁感召、目前擔任東森慈善基金會公益志工的更生人張登凱（阿凱），經常以一身黃色穿搭傳遞正能量，近日與《大大幸福巴》節目共同前往花蓮「畢士大教養院」送愛做公益。（圖／阿凱提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

東森集團總裁暨東森慈善基金會董事長王令麟，長期關注弱勢更生家庭之餘，身為最成功的更生人企業家，支持更生人復歸社會亦不遺餘力。因能體會更生人出獄後，需要一份穩定工作以維持生活開銷並重建自信心，王令麟特別協助在獄中結緣的更生人張登凱（阿凱）進入集團工作，而阿凱也向他口中的「總裁大哥」看齊，復歸社會後持續擔任東森慈善基金會公益志工，投入公益回饋社會。近日更加入由知名導演安景鴻與麻辣鮮師製作人陳榮謙攜手打造的全新節目《大大幸福巴》，秉持基金會的「傳愛」精神，將幸福帶到台灣各個角落！

▲▼公益,愛心雲,更生人,阿凱,王令麟,更保雲,東森慈善基金會,志工,傳愛。（圖／阿凱提供）

▲阿凱帶著基金會「傳愛」的精神，參與全新節目《大大幸福巴》拍攝。

時時帶著「正能量」的阿凱，回歸社會後，便跟著王令麟與東森慈善基金會的腳步前往偏鄉地區，過去就曾送愛到南投埔里的神奇教會、桃園育幼院等地，以滿滿的聖誕禮物與行動餐車等活動，溫暖當地小朋友的心。這次跟著《大大幸福巴》前往拍攝地公益團體「畢士大教養院」以前，阿凱更積極地為院內120多位身心障礙者募集物資，包括浴巾、洗碗精等日常必需品，以及白米、肉類罐頭、冷凍食材等食材，讓現場參與拍攝的藝人、工作人員也動容，紛紛豎起大拇指給予肯定。

▲▼公益,愛心雲,更生人,阿凱,王令麟,更保雲,東森慈善基金會,志工,傳愛。（圖／阿凱提供）

▲▼阿凱為教養院內的身心障礙者積極募集物資，讓藝人夏宇童也感動地PO文鼓勵。

▲▼公益,愛心雲,更生人,阿凱,王令麟,更保雲,東森慈善基金會,志工,傳愛。（圖／阿凱提供）

▲▼公益,愛心雲,更生人,阿凱,王令麟,更保雲,東森慈善基金會,志工,傳愛。（圖／阿凱提供）

參與第一集節目拍攝後，阿凱表示自己最感動的地方就是，與節目一起帶著院友們到花蓮知名秧悅美地度假酒店，沐浴在弦樂饗宴下，同時被有機香草植物給深深療癒。他認為這次的活動不僅讓七歲到七十歲的院友們接收到關懷和愛，也讓畢士大教養院的努力付出在鏡頭前被更多人看見。他也感謝東森慈善基金會給予機會，支持他做公益的同時，也讓他額外學習到不少新知識與新器材。

▲▼公益,愛心雲,更生人,阿凱,王令麟,更保雲,東森慈善基金會,志工,傳愛。（圖／阿凱提供）

▲在總裁大哥王令麟協助下，擁有穩定工作、有時間心力投入公益的阿凱樂觀表示，「每一次擔任東森慈善基金會公益志工參與不同活動，都讓我受益良多！」

事實上，阿凱除了是東森慈善基金會的公益志工，目前也是集團的一份子。出獄後，在王令麟「人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去」一句鼓勵下，阿凱陸續在集團的物流、工務等部門擔任職務，目前負責在捷運內、公車亭等處，協助廣告燈箱製作，近日更接連考取台北捷運、桃園捷運、台灣高鐵等三張工作證照。

他也不只一次感謝「總裁大哥」王令麟對他的影響，而他也將滿滿的感恩化做最實際的行動，包括前往各地監所演講，以他復歸社會的心路歷程鼓勵其他收容人不能放棄，「每一次擔任東森慈善基金會公益志工參與不同活動，都讓我受益良多，我相信只要肯用心做，就能像總裁大哥一樣，做更多的公益！」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
夫情人節送花喊「我愛妳」！殘忍殺妻兒　她死前求救文曝光
快訊／阿扁女婿趙建銘要出獄了！　獲准假釋
蘿莉塔避孕還中獎！抱怨未婚夫愛愛「省錢細節」：果然就出事了
ASTRO靈堂到齊了　文彬妹堅強當喪主「IG好友有變動」網看
為選立委改名！　于美人宣布「歡喜正名」
4天前通報家暴！　2寶媽連兒子一同遭丈夫砍死
禾馨營運長林思宏詐保又酒駕！現身吐12字道歉　診所火大懲處

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

更生人阿凱傳愛到埔里教會　發送聖誕禮物鼓勵孩子不放棄學習

更生人阿凱三證照加身：感謝總裁大哥支持

成功的更生人！阿凱熱血擔任東森慈善基金會公益志工「花蓮出任務」散播愛

「愛爾麗50　幸福萬巒NO.1」幸福巴士捐車儀式

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

賈靜雯錄《浪姐》累到只視訊10分鐘　修杰楷「偽單親」顧娃：老婆都是對的

成功的更生人！阿凱熱血擔任東森慈善基金會公益志工「花蓮出任務」散播愛

「愛爾麗50　幸福萬巒NO.1」幸福巴士捐車儀式

韓資深諧星吊點滴猝死！享壽67歲　醫院內「沒有醫師」死因藏疑點

台灣啤酒革新之作！全新「金牌ONE」滿足啤酒控對清爽口感的極致渴望

台東戒治所堅持有機栽種　收容人製作薑膏寓教於農

加油等等！　下周油價預計調降0.2元

情人節甜喊「我愛妳」！嘉義夫狠殺妻兒　她死前PO文求救：放了我

18歲正妹面試工作遭性侵殺害！　監視器拍下「狂奔逃跑」最後身影

快訊／阿扁女婿趙建銘獲准假釋　最快今天離開明德外役監

台灣50大富豪榜出爐！富邦蔡明忠兄弟「資產2694億」居首

焦凡凡吐首次主持金鐘紅毯心聲　接下後「大後悔」：做好被罵準備

跟媽吵架騎車走人…臘腸犬見狀「眼眶秒泛淚」　爸不捨立刻和好

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

公益熱門新聞

成功更生人阿凱任東慈志工花蓮送愛

愛爾麗50萬巒NO.1幸福巴士捐車

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

更生人阿凱送愛到埔里鼓勵孩子

慈友會辦公益市集　送愛到土耳其

國泰世華邀偏鄉學童與aMEI近距離互動 《大樹計畫》

東森正能量　王令麟助更生人重新站起來

歲末最暖ETtoday高球賽開打！

王令麟、憲哥陪百歲人瑞打麻將

競價做愛心　金酒過桶高粱酒響應義賣

東森致力ESG響應新北植樹愛地球

搶救3千萬過期食材幫15萬人加菜

愛爾麗常如山　南下高雄敬軍慰問

光泉贈書送牛奶　力挺小朋友追夢

更多熱門

相關新聞

愛爾麗50萬巒NO.1幸福巴士捐車

愛爾麗50萬巒NO.1幸福巴士捐車

愛爾麗醫療醫療集團董事長常如山與總經理劉貞華捐贈萬巒鄉內長者就醫第一部幸福巴士交通車，萬巒鄉公所辦理捐贈車輛儀式，嘉賓白家綺小姐一同出席捐車儀式。由林國順鄉長代表接受幸福巴士交通車，並回贈感謝狀，由集團執行長劉怡萱代表出席接受感謝狀。林鄉長（國順）希望更多捐贈，滿足就醫交通需求。

【更生好物】桃園尚昂烘焙美味糕點

【更生好物】桃園尚昂烘焙美味糕點

生麗國際百人淨灘清出200Kg海廢

生麗國際百人淨灘清出200Kg海廢

缺蛋免驚！民進黨雲林縣黨部辦理捐血送豆皮

缺蛋免驚！民進黨雲林縣黨部辦理捐血送豆皮

王令麟捐百萬建設祖父創辦簡文中學

王令麟捐百萬建設祖父創辦簡文中學

關鍵字：

公益愛心雲更生人阿凱王令麟公益更保雲東森慈善基金會志工傳愛

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

宋仲基羅馬緊牽愛妻　凱蒂孕肚曝光

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面