企鵝妹吃麵加大辣「我是韓國人欸，當然很能吃辣」　下秒GG了

▲企鵝妹吃湯麵當早餐。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進日前在台徒步環島，每每開直播都吸引上萬人關注，16日他走到台中東勢，早上點了一碗綜合湯麵當早餐，老闆娘拿出自己做的辣椒，企鵝妹用湯匙挖了一大匙加到湯麵裡，還對著粉絲喊「我是韓國人，當然很能吃辣」，結果下秒卻被辣到狂咳嗽，猛灌飲料、零食解辣。

企鵝妹16日在一間小吃店吃早餐，點80元的綜合湯麵，老闆娘與企鵝妹拍完照之後，接著拿出自製的辣椒，還說「非常辣」，企鵝妹直接拿起湯匙挖了一大匙加進麵裡，邊吃邊喊「very spicy」，表情猙獰的模樣，粉絲留言關心「是不是太辣了？」

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企鵝妹露出一臉沒問題的模樣，並說「哈囉，我是韓國人，當然很能吃辣」，接著反問粉絲，「你以為你在和誰說話？你在和韓國人說話欸，我可是很能吃辣的」。

▲▼企鵝妹挖了一大匙。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）



下秒企鵝妹大口吸麵又吃料，似乎不小心被辣到，嗆到受不了一直咳嗽，還不斷喝運動飲料解辣，老闆娘見狀後，笑問「太辣了是不是」，企鵝妹點頭喊「嗯，很辣很辣，really spicy」，並猛塞零食緩解口中的辣感，最後還開果汁猛灌，「我好像加太多辣了」。

聊天室的粉絲見狀後全笑翻，「每次加辣都很豪邁，也不先試試」、「辣到放棄了，哈哈」、「台灣小吃店，辣的上下限差很大」、「那是辣油，比辣椒還辣」、「台中要吃東泉辣椒醬」、「我印象中，韓國的辣是帶甜的」、「這是要一點一點加，沒有人直接加一大匙啦」、「這種辣後勁很強」。

▼企鵝妹猛灌運動飲料解辣。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）