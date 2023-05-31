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青年創作者拚經濟　市集出攤手機感應收款神助攻

▲▼市集,青年創業,Visa,手機感應收款,電子支付。（圖／記者湯興漢攝，業務後製）

▲疫情退燒後，市集紛紛復甦開辦，吸引許多青年創業者出攤，也讓民眾多了個休閒好去處，像是松菸市集每到假日人潮滿滿。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

邁向後疫情時代，國際旅遊風潮再起，台灣不僅迎來各國觀光客、國內消費力也大爆發，像是百花齊放的市集復甦，吸引不同領域的職人、創作者或斜槓青年於週末擺攤，多元主題攤位及周邊規劃讓不少民眾趨之若鶩，紛紛快樂「去趕集」觀光消費，成為大家的休閒好去處之餘，更帶動了地方蓬勃發展。

▲▼市集,青年創業,Visa,手機感應收款,電子支付。（圖／業者提供）

攤位琳瑯滿目的市集雖然好逛但便利消費是現代一大趨勢，Visa手機感應收款不僅可以快速結帳，免去找零的困擾，店家還可以抓住正在觀望的新客，把握每一次的消費機會；除了準備出攤商品、也不用另租借刷卡機，手機就可以輕鬆收款，解決店家在準備擺攤時的困擾。

逛街愛背小廢包、只帶卡跟手機出門的消費者也可以零接觸支付，輕鬆買到想要的東西，使用Visa手機感應收款，能一次滿足機動性、快速方便、零接觸和帳務管理四大優點，解決攤商跟消費者種種支付困擾，讓買賣雙方都能歡喜成交！

▲▼Visa_T2P松菸市集採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲Visa手機感應收款，手機就是刷卡機，結帳速度快又方便，毛青茶室老闆笑說，事後對帳管理超級方便，對經營者而言是一大優勢。

像是常跑各種市集的「毛青茶室Maochi Tea」創辦人笑說，因為自己愛喝茶、想讓更多人感受到茶的美好，沒想到2019年成立沒多久就碰上新冠肺炎疫情，店面生意慘淡、市集也很多都停辦，「當時看不到（疫情）盡頭，錢一直燒，為了撐下去不讓員工失業，我也去當外送員」，所幸茶飲品質好收穫不少熟客，解封後人流回來，勤跑各種市集「多露臉就能留下印象，讓人對品牌有熟悉感」。

▲▼市集,青年創業,Visa,手機感應收款,電子支付。（圖／業者提供）

▲「毛青茶室」創辦人笑說到市集擺攤就是出來交朋友，微型商戶露臉越多就越有機會擴散品牌力，也能讓茶香好滋味被更多人知道。

創業艱辛付出的回報點滴皆得來不易，多方嘗試要讓做生意的各個環節都更簡單方便，像是擺攤收款時，他表示多數消費者喜歡電子支付，因此他選擇使用Visa手機感應收款，出攤不必多帶一台機器，也無需擺出多個QRcode碼佔據小小攤位空間，雙方便能快速方便完成結帳，更不用擔心找錯錢的狀況發生。

「瑜式埕」品牌老闆也表示，碰過不少來自歐美的旅客習慣電子支付，但因沒有使用台灣常見的付款APP，導致付錢不便，「攤位放上Visa感應圖示，外國旅客一看就知道可以刷卡」讓外國旅客快速完成消費。

▲▼Visa_T2P松菸市集採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲不凋花藝品牌「瑜式埕」的老闆將自己的興趣斜槓，假日擺攤為了讓外國旅客方便購買產品，特別挑選Visa手機感應收款成為銷售助力。

最棒的是，Visa手機感應收款後台管理對帳非常方便，「不像刷卡機會跟店面的營業帳混在一起，導致對帳眼花繚亂，當天結單查看後台就一目了然」同是攤家的沒有雨的山、寒極山也提到「付款後系統會通知商家，我們在管理上變得很簡單。」在安全性及便利性上，也是讓攤商老闆選擇使用的主因，表示「會推薦給其他攤主朋友使用」。

▲▼Visa_T2P松菸市集採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲「沒有雨的山」和「寒極山」兩個品牌主理人在疫情影響之下選擇發展自己的事業，市集擺攤講求簡單方便，用Visa手機感應收款，就不必另帶刷卡機減輕負擔。

以色鉛筆描繪似顏繪的「自有步調」攤主，對於Visa手機感應收款的優點也深感認同，過去在藝廊打工時，她就發現使用手機付款的客人非常多，「為了方便顧客我也選擇使用Visa手機感應收款，而且我就不需要帶一大堆很重的零錢（笑）」，補充到由於手機靠近即感應支付非常快，就不容易發生現鈔找零找半天，其他客人久侯不耐離開的狀況，對於像她這樣的小微商戶而言，每一小步的改變都能帶來大大效益。

▲▼Visa_T2P松菸市集採訪拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲「自有步調」老闆為市集客人畫出可愛的似顏繪，她發現現代多數人使用電子支付，因此她選用Visa手機感應收款，當客人覺得方便時生意自然就能輕鬆成交。

對攤商而言，Visa手機感應收款容易申辦，手機就是刷卡機的特性，讓收款不受環境條件限制，更能有效管理帳款，將更多時間放在攬客而不是換零錢上，雖便利但安全性亦不打折，攤商可自行輸入金額，交易一手掌控，安全便利、免找零避免結錯帳！還可透過後台查帳系統確認每一筆款項，每日夜間自動結帳，省時省事，便利好口碑在攤商間迅速流傳，近期裝機普及率一路攀升，相信會是未來消費趨勢，對消費者也是一大福音。

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