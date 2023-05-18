實測北京一天只花現金！店員笑「很少看到紙鈔」　擺攤大爺反點讚

記者蔡儀潔／北京報導

在大陸花現金究竟難不難？《東森新媒體ETtoday》記者實測在北京一天僅使用現金，發現無論是餐廳、商店還是擺攤的大爺，都樂意收現金，但也確實存在無法找零的情況。一名連鎖咖啡廳店員表示，現在很少會看到紙鈔，幾乎都是來玩的遊客使用。

疫情解封後，大陸今年全國兩會強勢向外界表態「中國回來了」，將全力拚經濟堅持開放。不過，旅客、商務客現金支付的行為模式到了「無紙化」交易市場，能否被接納且享受大陸網路發展的便利，成為當地政府的必答題。

大陸官方2018年曾發布公告，要整治拒收現金行為，包括任何單位和個人不得以格式條款、通知、聲明 、告示等方式拒收現金等。

▲北京許多餐廳使用掃QRcode點餐。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者14日實際測試在北京一天僅使用現金，在「食」這一方面，先後走訪炸醬麵和水餃店2家餐廳，儘管店家貼出「掃碼點餐+電子支付」，但當告知僅有現金時，他們欣然表示「能收」，且零錢充足。

一家來自上海的連鎖咖啡廳亦能使用並找錢，不過另一家獨立咖啡廳的店家則無奈表示，零錢不夠，僅能透過微信轉帳找錢。

▲老闆拉出一個小紙盒，裡面都是零錢。（圖／記者蔡儀潔攝）

在「買」的部分，記者到了北京知名景點「恭王府」外的商店，兩瓶飲品共計11元（人民幣，下同），支付了20元後老闆轉身拉出一個小紙盒，裡面全是零錢。就連湖邊擺攤賣小風箏的攤販，也順利用現金支付，甚至說「現金最好了」。

▲共享單車須使用APP付款使用。（圖／記者蔡儀潔攝）

在「出行」方面則顯得較不便利，北京地鐵均能使用現金購票，免去電子支付帶來驗證的多一道手續，但因市區幾乎沒有「隨喊隨停」的計程車，乘客還是需用網約車APP叫車。

大陸央行之後每個季度都會發布懲罰公告，例如4月21日公布的內容顯示，2023年第一季度依法對2家拒收現金的單位及相關責任人作出經濟處罰，昌吉州華興生態旅遊公司和阿克蘇市禾潤物業管理公司，因拒絕公眾使用人民幣現金支付門票和停車費，被處罰1000元。

人民銀行相關人士介紹，社會公眾遇到拒收現金行為，可依法維權。