快訊／台灣「國寶級大師」劉鳳學逝世　文化部證實死訊

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快訊／台灣「國寶級大師」劉鳳學逝世！　文化部證實

▲台灣舞蹈國寶級大師劉鳳學辭世。（圖／翻攝自新古典舞團臉書）

▲台灣舞蹈國寶級大師劉鳳學辭世。（圖／翻攝自新古典舞團臉書）

文／中央社

行政院文化獎、國家文藝獎得主劉鳳學今天辭世，享耆壽98歲。文化部長史哲聞訊後深表哀悼，文化部呈請總統明令褒揚。

史哲在文化部發布的新聞稿中表示，劉鳳學本身就是一部台灣當代舞蹈史，畢生奉獻台灣舞蹈的推廣與發揚，作品融合古典與現代，在舞蹈創作、唐樂舞重建、儒家文化與舞蹈暨原住民舞蹈等面向貢獻卓著。

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史哲說，作為當代台灣國寶級的舞蹈創作者，劉鳳學以親身實踐完美體現所秉持尊重傳統、創造現代的理念，成為後世典範。

劉鳳學出生於1925年，自幼學習古典芭蕾，1950年代開始接觸並投注心力於台灣原住民舞蹈與文化的研究，1965年赴日本研究進修，並於日本宮內廳鑽研唐代樂舞，追尋東方舞蹈的源頭。

1976年劉鳳學創辦「新古典舞團」，並將演出、教學、研究與推廣成果予以系統化整理，將超過百支舞作舞譜以電腦數位化記錄，堪稱台灣舞蹈先驅。

劉鳳學一生獲得無數獎項肯定，1987年獲民族藝術薪傳獎、1991年獲國家文藝獎特別貢獻獎、1997年為第1屆國家文藝獎舞蹈類得主、2014年榮獲教育部首屆藝術教育貢獻獎終身成就獎、2016年獲頒總統二等景星勳章、2021年獲得國家最高文化獎項行政院文化獎，是台灣舞蹈界最具指標性的大師。

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