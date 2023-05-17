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大陸 大陸焦點 特派現場

第十屆大江論壇北京舉行　台盟主席：歡迎台灣同胞來走走

▲▼2023大江論壇。（圖／主辦方提供）

▲大江論壇活動現場。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

第十屆大江論壇17日至18日在北京舉行，大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝表示，兩岸一家親，家和萬事興，歡迎台灣同胞多來大陸走走看看。新黨吳成典則指出，時到花就開，兩岸要在經貿文化宗教科技等多方面交流互補。

蘇輝今（17）日代表台盟中央致詞並宣佈論壇開幕，她向台灣民眾喊話，珍視中國人的尊嚴和榮譽，共同反對「台獨」分裂和外部勢力干涉；強兩岸各領域交流合作，共同推進祖國統一進程。

蘇輝指出， 熱烈歡迎台灣同胞多來大陸走走看看，展開兩岸各領域交流合作，共同守護、傳承、弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，深化兩岸融合發展。

勞動黨主席吳榮元、新黨主席吳成典分別在現場和通過影片發表致辭。吳榮元表示，期待擴大兩岸交流，積極化解台灣民間對大陸的成見與壁壘，推動終結兩岸內戰敵對狀態，在兩岸一中的政治基礎上，通過平等協商簽訂和平協議，進而在兩岸各界充分參與的對話協商下共議兩岸統一的政治安排。

吳成典則稱，時到花就開，兩岸要在經貿文化宗教科技等多方面交流互補，實現心靈契合，統一水到渠成。祝福中華民族的未來蒸蒸日上，兩岸共好。

據悉，第十屆大江論壇——兩岸關係和平發展精英論壇以「促融合發展、謀和平統一」為主題，台盟中央主辦，大陸方面有多名涉台官員、機構及學者出席。台灣方面則有台灣政治受難人互助會總會長周弘奇、新黨中常委吳正群、兩岸婚姻家庭代表及來自北京、福建、廣東等地的台青參加。

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