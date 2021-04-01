台盟舉辦2021對台工作推進會：捍衛九二共識、反台獨為總基調

▲台盟在安徽舉行2021年工作推進會。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸台盟昨（31）日於安徽舉行2021對台工作推進會，探討在當前形勢下如何發揮自身優勢，完成對台聯絡工作。大陸全國政協常委、台盟中央副主席楊健表示，中國共產黨將迎來建黨100週年，「兩個一百年」奮鬥目標即將實現歷史交匯，「我們將重點做好以捍衛九二共識，反對台獨為工作總基調。」

▲大陸政治團體台盟副主席楊健。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，安徽省委統戰部副部長程小俊表示，台盟安徽省總支部連續多年承辦台灣大學生「徽風皖韻研習營」，開展「皖台青年創意創新創業交流研討」、「青年盟員故鄉行」、「兩岸醫師安徽行」等活動，持續推進皖台民間交流合作，彰顯了安徽台盟對台工作的特色和溫度。

對於2021年的工作目標，楊健指出，將重點做好以捍衛九二共識，反對台獨為工作總基調，以文化為紐帶，增進兩岸青年心靈契合；發揮鄉情親情優勢，善於納言建言；提升對台聯絡工作專業性，促進兩岸融合發展；著眼兩岸關係熱點難點問題及加強研究調研工作等五方面的工作目標和任務。

台盟為台灣民主自治同盟的簡稱，為大陸政治協商會議中的中國特色社會主義參政黨派，目前有3000多名成員，主席為原籍台南的大陸全國政協副主席蘇輝。