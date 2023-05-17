海上複合演練安全大升級！　南消與海巡單位聯手出擊

▲台南市消防局第三救災救護大隊與海巡署第11岸巡隊，為強化將軍漁港安全性，兩單位聯手合作舉辦了針對遊客、漁民、漁船的救生救難演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊與海巡署第11岸巡隊，17日下午為強化將軍漁港的安全性，兩單位聯手合作舉辦了針對遊客、漁民、漁船的救生救難演習。

將軍漁港是台南市轄內具有觀光、漁業、交通三合一多用途的重要漁港，自2015年起，市府於每年夏季都會善用美麗的將軍漁港舉行「將軍吼」音樂祭，使得將軍漁港進一步被提升遊客到台南市的必到休憩景點，可以放鬆地欣賞海景、釣魚、品味美食、購買海鮮及體驗各類水上活動。

17日下午，台南市消防局第三救災救護大隊與海巡署第11岸巡隊，為了強化漁港的安全性，二單位聯手合作舉辦了針對遊客、漁民、漁船的救生救難演習。這場演習模擬海面行進中的船艇起火造成遊客及船員落海待救為情境，首先由消防人員及海巡人員以高科技的遙控救生圈、實用性極佳救生艇先行將落海遊客與船員救起，接著由趕到現場的海巡署第11岸巡隊巡邏艇將落海人員接應到巡邏艇載回港區，再由已在岸上待命的將軍消防分隊救護車將受傷民眾送醫救治，整個演練過程充份驗證了消防與海巡單位的應急應變和協作能力。

值得一提的是，這場演習前消防人員更把握時機對現場觀摩演習的漁民、北門農工學生與海巡隊員實施CPR訓練，消防局派遣EMT-P專業級救護教官指導如何在緊急情況下正確進行心肺復甦術（CPR）結合自動體外除顫器（AED）的技巧，讓學員們也能具有提供關鍵時刻的生命救援能力。

消防局第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，這場演習是消防局和海巡單位的合作項目之一，旨在增強將軍漁港的災害應變能力。他強調，災害隨時可能發生，提高遊客和船員的自救、互救能力至關重要，他也呼籲船主務必落實對船艇的各類安全檢查，將船艇發生火災的危害因子降至最低。

消防局李明峯局長表示，保護生命是消防人員的重要使命之一，消防局在每年都會規劃各類的防災演習、大量傷患演習、防災宣導、救護宣導活動，期許透過提升市民的防災意識、自救與救人能力，進一步統合公部門與民眾的防災力，將台南市建設成為更安全的宜居城市。