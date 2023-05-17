獨木舟苗栗外海翻覆2人攀附漂流　海巡漁民聯手救援

▲一艘獨木舟16日在竹南龍鳳漁港外海翻覆，船上2名民眾落海後攀附在翻覆的獨木舟上漂流，後由附近漁船及海巡救生艇救起。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南龍鳳漁港外海昨(16日)發生獨木舟翻船意外，2名民眾落海後攀附在翻覆的獨木舟上漂流，海巡接獲報案，協同附近漁船將落海民眾救上岸，經檢視2人身體狀況良好、無需就醫。

海巡中部分署於昨(16日)中午12時許接獲報案，苗栗縣竹南龍鳳漁港外海 1.5 海浬處有民眾落海，據了解，落害民眾是從事獨木舟活動，因初次來到陌生海域且操作不慎導致翻覆，獨木舟上2名民眾落海後，攀附在翻覆獨木舟上漂流。

第三岸巡隊接獲通報隨即派遣龍鳳安檢所及龍港機動巡邏站救援，出動救生艇及遙控式動力救生圈等相關救援裝備，並協調當地友好漁民前往現場投入搜救，於12時21分將2名待援民眾順利接駁救援上艇，獨木舟則由救生艇拖帶返回岸際，經初步檢視該2民眾身體狀況均良好、無需就醫。

第三岸巡隊呼籲，夏季來臨，民眾從事水上休閒活動時，務必穿著救生衣，並隨時注意週邊水域環境與天候狀況，以維自身安全；另民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，請利用「118」免費服務專線，海巡署及相關單位將立即派員馳赴救援。