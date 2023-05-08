「竹市與廠商共榮雙贏」座談會　高虹安勉「適法便民、公私協力」

▲高虹安市長與貴賓及座談會與會者進行合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

市府於今(8)日辦理「竹市與廠商共榮雙贏」座談會，由新竹高虹安親臨致詞，盼透過這場座談會傳達行政透明與簡政便民的理念，並與廠商加強互動交流，以期吸引優秀營造廠商參與投標。

「城市建設的推展，廠商功不可沒」高虹安，市府團隊秉持著開放的心、就事論事的方式辦理標案，若有流標的案子，將會檢討流標原因，並透過適度調整招標文件、給予合理的預算及工期；工程推動的過程中，也會在適法且公正的方式下辦理，並建立廠商溝通透明的平台，誠摯邀請優秀施工團隊參與竹市的優質建設。

「政府與民間一起合作，才能讓城市發展更進步」高虹安說，為協助提升政府行政效能，未來將持續推動簡政便民措施，以合法便民、勇於任事的觀念，對公務員和業務往來廠商進行廉政宣導，並致力公私部門交流，創造產、官、學雙贏，進而達成全民有感的施政目標。

政風處表示，本次座談會首先由法務部廉政署副署長沈鳳樑講授「區辨圖利與便民」，建立大家法治觀念，接著由湯凱立律師以「履約權利義務說給你聽」讓參與廠商了解自身權利、義務。

政風處補充說明，下半場的綜合座談，政風處長廖錦旌擔任主持人，由湯凱立律師、工務處長曾嘉文及政風處副處長李志強擔任與談人，與所屬工會代表、曾參與本府採購案廠商及承辦採購案件之同仁進行雙向溝通及意見交流，以協助業者解決困難與疑惑，盼能使市府工程採購案能順利決標並如期如質完工。