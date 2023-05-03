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卓冠廷爆「塞人寄生高虹安」　柯文哲怒：拿他祭旗！法院首開庭

記者黃宥寧／台北報導

說告就告！民進黨發言人卓冠廷去年爆料，民眾黨主席柯文哲曾與新竹市長高虹安為安插人馬一事吵架，柯怒駁「一定會介紹人給她，哪有什麼吵架」更氣得放話說「這次下定決定心要告他，拿他祭旗！」對此，柯文哲真委任律師提「自訴」控告加重毀謗。今（3日）士林地院首度開庭，卓因議會請假，其辯護人替他主張無罪。

民進黨發言人卓冠廷去年在《94要客訴》節目中獨家爆料說，在12月4日晚上，柯文哲點了幾個台北市政府的人，要高虹安帶進新竹市政府安排工作，但是高虹安沒有要對柯文哲塞的人全盤接受，還傳出因此爆發激烈的口角爭吵，不歡而散。

然而，民眾黨主席柯文哲在同年月7日接受媒體訪問解釋，自己有介紹人給高虹安，但根本沒有吵架，更氣得放話，「我這次下定決定心要告他，拿他祭旗！」

卓冠廷更強勢回應，柯文哲喊話要提告，其實就是轉移焦點的老招式，更解釋他在節目上揭露高虹安拒絕了柯文哲安排北市府內民眾黨人士進入新竹市政府的事情，高虹安的聲明也未否認柯文哲要塞人進到新竹市政府的事實。

卓強調，民眾黨早已有寄生國會的往例，高虹安更因為濫用公家資源收到調查，更該接受全民的檢驗，既然拒絕柯文哲塞人，期待高虹安的小內閣能讓人眼睛為之一亮。

▼民進黨發言人卓冠廷去年在節目中爆料說，高虹安不全盤接受柯文哲帶自己人進竹市政府工作，雙方爆口角。（圖／民進黨提供）

▲▼簡體字教材滲透基層 民進黨：侯市府淪中國統戰教室。（圖／民進黨提供）

柯文哲也確實說到做到，透過律師採取自訴方法提告加重誹謗，士院今首度開準備程序庭，雙方皆由律師到庭陳述。

卓辯護律師李蕙如否認犯罪向法官說，柯的書狀內確實提及與高虹安會面是「用人選才」經驗分享，不會是談用人理論，所主張所陳述是事實，此外柯談的是具體人選，被告講的是塞人，這言詞就不會構成妨害名譽，「塞人」是為國舉才，何來誹謗？

另外，被告有稱高虹安不願全盤接受，2人為此口角爭執，這個也不構成誹謗，因為自訴人自己覺得是為國舉才，高虹安覺得應該適才適所，2人意見不合，但是站在公的角度，所以不會有妨害名譽，全部言論也可受公評。

因被告否認犯罪，法官諭知準備程序終結，全案移審理庭；庭後柯文哲律師胡皓清受訪表示，卓上政論節目所說的言論，已造成柯文哲先生名譽太大傷害，雖然憲法保障言論自由，但並不容忍被告濫用，柯文哲先生為確保權益，依法提出訴訟，至於是否提出民事求償會再進一步討論。

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