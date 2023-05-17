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「自由在香港已被抹滅」　英國前首相：不希望發生在其他國家

▲▼英國前首相特拉斯（Liz Truss）17日赴遠景基金會發表演說，會後接受訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）17日赴遠景基金會發表演說，會後接受訪問。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

英國前首相特拉斯（Liz Truss）17日赴遠景基金會發表演說，會後接受訪問時，被問及中國在北京推動香港國安法一事。特拉斯表示，自由在香港大大限縮跟削弱，「自由在香港已經被抹滅，不希望這件事發生在其他國家」。

針對中國在香港推動國安法，特拉斯表示，她擔心香港的狀況，英國跟中國先前有簽署聯合聲明，但香港還是施行國家安全法，希望英國透過各種形式提供協助，但自由在香港大大限縮跟削弱，自己在擔任外相時，不讓英國法官在香港服務，「但事實上，自由在香港已經被抹滅，不希望這件事發生在其他國家」。

另外，有關中國反對他國訪賓到台灣訪問一事，特拉斯說，她是受到台灣政府邀請，民選政府知道對台灣政府最好的協助是什麼，相信透過此方式來幫助台灣。她認為，北京要做的，是限制訪賓到台灣，限制大家討論台灣，這樣的威嚇手段不僅在英國，在台灣也看得到。

特拉斯表示，外國賓客到台灣訪問或台灣官員到自由世界訪問，真的要由中國來決定台灣跟誰來往嗎？她認為，這是危險想法，讓極權政權決定，全世界國家互相交流，這對自由是很大限縮，且跟我們提倡價值是反其道而行。

特拉斯指出，她跟英國政府有很多溝通，跟前首相也有互動跟談話，當然中共最希望就是讓這些來台灣訪問或進行交流的人不可以這樣做，希望禁止這樣發生，但她提醒，這樣做的背後野心是什麼，他們就是要侵略跟佔領台灣，我們不希望看到這樣事情發生。

 

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