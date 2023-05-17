國民黨確定徵召侯友宜參選總統　陳其邁：市長就該讓市民滿意

▲陳其邁說，市長其實最重要的工作就是好好做事情，把事情做好好，讓市民滿意。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨今（17）日將正式徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，據了解，侯陣營早已在3月底就開始佈局。高雄市長陳其邁被問及此事表示，選舉是國民黨他們內部的事務，但是他認為，其實市長最重要的工作就是好好做事情，把事情做好好，讓市民滿意。

陳其邁上午出席第二屆亞灣雲平台「微軟新創加速器」啟動記者會，接受媒體聯訪時被問到，「國民黨確定徵召侯友宜，但是他之前很少來高雄，市長覺得他了解南部嗎？」

▲國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024年總統。（圖／記者周宸亘攝）

陳其邁回應，這是國民黨內部的事務，但是市長其實最重要的工作就是好好做事情，把事情做好好，讓市民滿意，一個人一天的時間都是24小時，都是有限的。所以未來選舉怎麼進行，民眾在民主的時代裡就是頭家，就不評論他一些選舉的活動。

不過，若以高雄未來發展來看，陳其邁強調，最重要的工作還是希望高雄未來的產業轉型，過去長期以來重北輕南，怎麼樣扭轉在產業發展與城市發展的一些瓶頸，這還是最關心的重點。

他提到，這幾年包括高雄亞灣2.0的計畫，或者是國際大廠來到高雄投資，橋頭科學園區等等這些重大的計畫，都非常感謝蔡總統還有行政院大力的支持。他說，城市的發展是要中央與地方密切合作，他也會持續加速高雄產業發展，「我們也要很努力的做，我們就專心把我們市政工作做好」。