烏遭密集空襲！愛國者瘋狂轟下6枚匕首飛彈　俄：我們沒打那麼多

▲俄羅斯16日夜襲基輔，但烏克蘭聲稱他們擊落了包含「匕首」飛彈在內的所有飛彈。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭16日指出，其防空系統成功在俄羅斯的夜襲行動中攔截6枚「匕首」極音速飛彈（Kinzhal），不過俄方迅速否認了相關說法，更稱「匕首」飛彈擊中了烏克蘭的愛國者系統。

據法新社報導，俄軍16日凌晨密集空襲基輔，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）隨後表示，其防空系統成功擊落了所有18枚飛彈，其中包含6枚俄方引以為傲的「匕首」飛彈，但俄媒質疑相關說法與事實不符。

俄新社與俄羅斯衛星通訊社引述俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）指出，烏克蘭聲稱他們攔截到的「匕首」飛彈數量比俄方發射的數量多了3倍，因此烏克蘭給出的數據有誤。

▲蕭依古表示，烏克蘭聲稱他們擊落的「匕首」飛彈比俄羅斯發射的還多。（圖／達志影像／美聯社）

蕭依古告訴俄新社，「他們總是弄錯飛彈的種類，所以才會一再出現數量不符的狀況」，還聲稱俄羅斯的「匕首」飛彈擊中了西方援助基輔的愛國者防空系統（Patriot）。

據《紐約時報》報導，2名美國官員後來證實，愛國者系統確實在16日的襲擊中受損，不過愛國者目前還在運行中，仍可應對所有威脅，而美烏雙方已開始討論修復這套系統的最佳辦法，目前看起來不需要將其移出烏克蘭。

報導稱，「匕首」極音速飛彈是俄羅斯最先進的武器之一。俄國總統普丁在2018年公布6種「下一世代」的武器時，曾聲稱「匕首」飛彈絕不會被世上任何防空系統擊落，不過這樣的情勢在烏克蘭獲得美國與德國提供美製愛國者防空系統後出現變化。