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俄國3名「極音速飛彈」科學家叛國罪被捕　同事氣炸：他們很愛國

▲▼俄羅斯2022年2月19日軍演時試射高超音速彈道導彈「匕首」（Kinzhal）。（圖／達志影像）

▲3名研究「極音速飛彈」的科學家因為叛國罪被捕。（圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯3名從事「極音速飛彈」研究的科學家，因為涉嫌叛國罪遭到逮捕，目前俄羅斯官方尚未說明這3人涉犯叛國罪的具體細節。但是這3人的同事則是發表公開信，相信他們的清白，並且強調他們都是愛國人士。

根據英國媒體《天空新聞》報導，這三名被捕的科學家，分別是馬斯洛（Anatoly Maslov）希普尤克（Alexander Shiplyuk）茲維金采夫（Valery Zvegintsev）他們多年來致力於武器研究，並於2016年出版了題為《俄羅斯ITAM的極音速短期空氣動力學研究設施》的科學著作。

普丁曾經吹噓說，俄羅斯是極音速飛彈的「全球領先者」，能夠以高達12,250公里/小時的速度飛行，以躲避敵人的防空系統，「他們不可能戰勝」。

▲▼俄羅斯夜襲基輔。（圖／路透）

▲烏克蘭表示，一夜之間擊落6枚極音速飛彈。（圖／路透）

但是就在本周，烏克蘭表示，一夜之間擊落6枚極音速飛彈。但俄羅斯對這個說法提出異議。

但這3名科學家的西伯利亞同事，對外發信表達抗議，信中除了提到如果對他們起訴，會對俄羅斯科學造成嚴重損害，而且他們都「愛國人士與體面人」沒有能力做當局懷疑的罪行。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他知道這封信，但此案是安全部門的事情。

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