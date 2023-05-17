新航線來了！台灣虎航「高雄-金浦」6／30開航　單程1299就能衝

▲台灣虎航將於6月30日開航高雄-金浦航線。（圖／記者彭懷玉攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣虎航今（17）日宣布，將於6月30日開航高雄-金浦航線，是台灣虎航從高雄出發的第7條航線，也是台灣虎航自高雄出發的首條韓國航線，提供南台灣的朋友們前往首爾旅遊最便利的新選擇。為歡慶新航線銷售，將於明（18）日起，限時推出單程未稅1299元起的開賣促銷價。

高雄-金浦航線開航初期，每周營運4班，去程航班編號IT662，每周一、三、五、日的下午16:00自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT663，每周一、三、五、日的晚間20:40自金浦國際機場起飛。

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為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於5月18日上午10:00起至5月19日晚間23:59，推出單程未稅NT$1,299起的開賣促銷價，搭乘日期為6月30日起至8月31日止；9月1日後的航班，也將陸續開賣。

▲台灣虎航高雄-金浦6/30開航。（圖／台虎提供）

首爾為韓國政治、經濟、科技、文化中心，更是風靡全球的韓流發源地，是許多外國旅客造訪韓國的第一站。而坐落於江西區的金浦國際機場，距離首爾市區約17公里，是離首爾最近的機場，搭鐵路只要3站就可以抵達熱鬧的弘大商圈，約22分鐘即可到首爾站；此外，從金浦國際機場轉搭國內線航班前往韓國其他城市也非常便利。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空；目前高雄出發航班包括澳門、東京成田、名古屋、大阪、福岡和沖繩，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。